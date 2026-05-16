Ceva, “Campanone d’Oro” 2026 al prof. Edmondo Comino [FOTO]

Grande partecipazione di pubblico al Teatro Marenco nella serata di venerdì 15 maggio per la seconda edizione del “Campanone d’Oro”, l’evento promosso dal Comune di Ceva per celebrare le sue eccellenze.

L’edizione 2026, dedicata al tema “Medicina e sport”, ha voluto rendere omaggio a professionisti che, partendo da Ceva, hanno costruito percorsi di altissimo livello nel mondo sanitario, mantenendo vivo il legame con le proprie origini.

Ad aggiudicarsi il “Campanone d’Oro” 2026 è stato il professor Edmondo Comino, accolto dal caloroso applauso del pubblico del Marenco. Questa la motivazione del riconoscimento: “Con competenza, passione e spirito di servizio, ha formato generazioni di professionisti e ha accompagnato atleti, associazioni e cittadini in percorsi di benessere e salute. Il suo impegno ha contribuito a elevare la qualità della pratica sportiva, rendendola più sicura, accessibile e valorizzata come strumento di prevenzione primaria. Per questi motivi, l’Amministrazione Comunale di Ceva riconosce nel prof. Edmondo Comino un esempio di dedizione al bene comune, e gli conferisce il Premio Campanone d’Oro 2026 come segno di stima e gratitudine della città”.

Nel corso della serata sono stati inoltre consegnati riconoscimenti al dottor Angelo Pera, al dottor Paolo Pera, al dottor Giovanni Taramasso, al dottor Franco Ripa e al dottor Clemente Sandrone, distintisi nei rispettivi ambiti professionali per competenza, impegno e risultati raggiunti.

Particolarmente emozionante anche il momento dedicato agli operatori dell’Ospedale “Poveri Infermi” di Ceva dell’Asl CN1, ai quali è stato assegnato un Premio Speciale come segno di riconoscenza per il lavoro svolto quotidianamente al servizio della comunità (“Per la competenza, il sacrificio e la cura che ogni giorno mettete al servizio dei più fragili. Onore al vostro lavoro”); ed ulteriore momento toccante, il videomessaggio del dottor Alberto Cairo da Kabul.

La manifestazione, presentata da Lorenzo Alliani e organizzata insieme a Elio Gallo, ha saputo trasformare il Teatro Marenco in un luogo di incontro tra storie, professionalità e senso di appartenenza, valorizzando una tradizione sanitaria che rappresenta da sempre un elemento centrale per il territorio cebano.

“Il successo della serata e la straordinaria partecipazione del pubblico confermano quanto fosse sentita questa iniziativa – dichiarano il sindaco Fabio Mottinelli e l’assessore alle Manifestazioni Luca Prato –. Il ‘Campanone d’Oro’ non è soltanto un premio, ma un momento in cui la città si riconosce nei valori dell’impegno, della professionalità e del legame con il territorio. Quest’anno abbiamo scelto di dedicare l’evento al mondo della medicina perché rappresenta una delle realtà più importanti della nostra comunità e una tradizione che continua a dare lustro a Ceva anche fuori dai confini locali. Ringraziamo Lorenzo Alliani ed Elio Gallo per il grande lavoro organizzativo e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione”.

“A ciò si aggiunge poi un aspetto che ci rende particolarmente orgogliosi – conclude il sindaco Fabio Mottinelli –: per realizzare questa serata maggioranza e minoranza hanno lavorato insieme, con spirito costruttivo e collaborazione. Questo metodo per noi non rappresenta un’eccezione, ma la normalità. Proprio come insegnano il mondo della medicina e quello dello sport, i risultati migliori si ottengono quando si lavora come una squadra, mettendo al centro gli obiettivi comuni e il bene della comunità”.