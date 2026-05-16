“A Suffragio Universale”: in esposizione nella sala Maccario del Museo Eusebio di Alba i documenti dell'archivio Bubbio

Dal 23 maggio al 21 giugno 2026 il Museo Civico “F. Eusebio” di Alba ospita un percorso espositivo storico dedicato alla nascita della Repubblica, alle prime elezioni libere e al voto alle donne.

I documenti in mostra celebrano una delle date più significative della storia italiana moderna: il 2 giugno 1946. Attraverso una selezione di materiali d'epoca, molti dei quali provenienti direttamente dall’Archivio Teodoro Bubbio, il percorso offre un approfondimento sui lavori dell'Assemblea Costituente.

Sindaco di Alba, illustre politico albese, Grand'Ufficiale della Corona d'Italia, il Senatore Teodoro Bubbio fu deputato dell'Assemblea Costituente e rappresenta oggi per la città il testimone di un grande cambiamento istituzionale.

Nell’ambito delle celebrazioni ufficiali per l’Ottantesimo anniversario della prima seduta dell’Assemblea Costituente, la mostra “A Suffragio Universale” è organizzata dal Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura Beppe Fenoglio con l’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Alba e in collaborazione con il Museo Civico Federico Eusebio, l’A.N.P.I. Sezione di Alba Bra e con il contributo di Fondazione Banca d’Alba e Fondazione CRT.

La mostra verrà inaugurata sabato 23 maggio alle ore 17.00 e rimarrà aperta al pubblico nella Sala Luciano Maccario, al piano terra del Museo e negli orari di apertura del Museo Civico di via Vittorio Emanuele II 19.

"La mostra A Suffragio Universale apre il 23 maggio, una data densa di significato perché coincide con la Notte Europea dei Musei, commenta l’Assessora alla Cultura Caterina Pasini. In tutta Europa si promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale e la Città di Alba lo fa celebrando la Repubblica con i suoi valori fondanti. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al dottor Francesco D’Agostino, storico e prezioso collaboratore, il cui contributo è stato fondamentale per la cura e la realizzazione dei percorsi espositivi".