Soffocamento nei bambini, prevenzione e manovre salvavita: corso gratuito ad Alba

Il soffocamento da corpo estraneo rappresenta una delle principali emergenze in età pediatrica e costituisce una rilevante problematica di salute pubblica. In Europa si stimano ogni anno circa 500 decessi tra i bambini, in particolare nella fascia sotto i 3 anni, con un rischio che resta elevato fino ai 14 anni.

Tra le cause principali di soffocamento figurano gli alimenti, responsabili tra il 60% e l’80% degli episodi. I bambini tra 0 e 4 anni risultano i più esposti, a causa di specifiche caratteristiche fisiologiche: vie aeree più strette, coordinazione non ancora sviluppata tra masticazione e deglutizione, dentizione incompleta e una naturale tendenza a muoversi o distrarsi mentre mangiano.

Per ridurre i rischi è fondamentale prestare attenzione alla preparazione dei cibi: tagliare gli alimenti in pezzi piccoli, evitare forme pericolose come quelle tonde o cilindriche, eliminare filamenti e rendere i cibi morbidi attraverso una corretta cottura sono accorgimenti semplici ma essenziali.

Poiché molti incidenti avvengono anche sotto la supervisione degli adulti, diventa altrettanto importante conoscere le manovre di disostruzione pediatrica, che permettono di intervenire tempestivamente in caso di emergenza.

Proprio con l’obiettivo di diffondere queste competenze, l’Ambulatorio Infermieristico Pediatrico dell’ASL CN2, nell’ambito del Piano Locale per la Prevenzione, organizza corsi teorico-pratici dedicati alle manovre di disostruzione nel lattante e nel bambino. Gli incontri prevedono anche esercitazioni pratiche su manichino e sono rivolti a tutti coloro che si occupano di minori, come genitori, nonni, insegnanti ed educatori.

Il prossimo appuntamento è in programma ad Alba, presso la Casa della Comunità (ex ospedale San Lazzaro) in via Pierino Belli 26, martedì 26 maggio, con tre fasce orarie disponibili: 8.30-10.30, 10.45-12.45 e 13.30-15.30.

La partecipazione è gratuita, con accesso fino a esaurimento posti. Per iscriversi è possibile contattare la Struttura Complessa di Pediatria dell’ASL CN2, dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12, al numero 0172-1408169.