Morozzo applaude i giovani talenti: successo per i saggi della Scuola “Luigi Vizio”

Grande entusiasmo e partecipazione per la prima serata dei saggi della Scuola Intercomunale di Musica “Luigi Vizio”. L’appuntamento, andato in scena lo scorso 10 maggio nella Sala “L’Incontro” di Morozzo, ha registrato un’ottima presenza di pubblico, che ha accompagnato con calore e attenzione le esibizioni dei solisti delle diverse classi di strumento.

Un debutto convincente per gli allievi, protagonisti di performance che hanno messo in luce il percorso di studio e la crescita musicale maturata durante l’anno. Archiviata la serata dedicata ai solisti, l’attenzione si sposta ora sul secondo appuntamento, in programma domenica 31 maggio alle ore 20.30 al PalaCoj di Margarita.

In questa occasione saranno gli ensemble e i gruppi strumentali a salire sul palco, offrendo al pubblico uno spettacolo corale in cui la musica diventa esperienza condivisa. Un momento particolarmente significativo, capace di trasformare lo studio individuale in un’esibizione collettiva e coinvolgente.

Nel corso della serata è stata inoltre annunciata ufficialmente la seconda edizione del DoReMi Campus, in programma dal 2 al 4 settembre 2026 presso la Sala “L’Incontro” di Morozzo. Dopo il successo dello scorso anno, l’iniziativa si conferma tra le più attese per i più giovani.

Il campus, rivolto a bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni, proporrà tre giornate all’insegna della creatività e della scoperta musicale, con attività che spaziano dalla body percussion alla costruzione di strumenti con materiali riciclati. Un’esperienza aperta anche a chi non suona uno strumento, pensata per avvicinare i più piccoli al mondo dei suoni in modo ludico e inclusivo.

Le attività si svolgeranno dalle 9 alle 17, con possibilità di pre ingresso e post uscita a pagamento. Le iscrizioni sono già aperte: per informazioni è possibile contattare il numero 3804382861 o scrivere a scuolamusicamorozzo@gmail.com.