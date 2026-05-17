Calcio Eccellenza / Il Fossano vola agli Spareggi Nazionali, al Cuneo non basta il 2-2 del “Pochissimo”

È finita 2-2 la finale playoff del girone B di Eccellenza tra Fossano 1919 e AC Cuneo 1905. I blues si qualificano agli Spareggi Nazionali grazie alla miglior classifica finale.

Per decidere la sfida del “Pochissimo” sono serviti i tempi supplementari. Decisive le reti blues di D’Ippolito (51’) e Giovinco (95’), mentre i gol biancorossi portano la firma di Ghibaudo (59’) e Caristo (101’).

Il Fossano avanza dunque agli Spareggi Nazionali: appuntamento per domenica 24 maggio, quando i blues ospiteranno i varesini della Solbiatese per l’andata della semifinale nazionale.

LA CRONACA

Fischio d’inizio alle ore 16:04 allo stadio “Angelo Pochissimo”. Padroni di casa in tradizionale maglia blu con numeri rossi mentre gli ospiti in divisa rossa con inserti bianchi.

L’inizio di match è equilibrato con le due formazioni che cercano di studiarsi a bassi ritmi. Il primo squillo arriva dopo quattro minuti con Giovinco che calcia bene la punizione dal limite ma la barriera devia in calcio d’angolo. Davanti al pubblico delle grandi occasioni, l’incontro si fa subito nervoso. Il Fossano prova a creare, tenendo il pallino del gioco, mentre il Cuneo si limita a ripartire di rimessa. Al 28’ arriva il primo vero tiro in porta con Gironda che si fa una cavalcata di trenta metri, arriva al limite e calcia: conclusione potente ma centrale, Cavalieri blocca facilmente.

Al 35’ Giovinco batte corto il corner, la palla torna al numero nove che di prima conclude da posizione defilata: il destro a giro da l’illusione del gol ma una deviazione della difesa ospite salva il risultato. La partita sale di livello e poco dopo a provarci è Sangare. Allo scoccare del quarantesimo arriva la chance più ghiotta del primo tempo: Marchisone si fionda su una ribattuta e, senza pensarci due volte, calcia un gran destro da posizione defilata che termina di poco largo. Il direttore di gara assegna un minuto di recupero, al termine del quale manda le squadre negli spogliatoi sullo 0-0. Si conclude dunque una prima frazione equilibrata e, a tratti, noiosa in cui le due formazioni si sono annullate.

La ripresa inizia su ritmi più alti. Il gol è nell’aria e al 51’ i blues si portano, meritatamente, in vantaggio: Marchisone si propone sulla sinistra, arriva sul fondo e serve D’Ippolito che, dal centro dell’area, segna il “facile” 1-0. La risposta dei cuneesi non tarda ad arrivare con Magnaldi che, ben servito da Rizzo, si presenta davanti a Fazio ma l’intervento in anticipo di Quitadamo è provvidenziale. Le “Aquile” ci credono e al 59’ arriva l’immediato pareggio: Derrick Gyimah cambia gioco dalla sinistra, sul pallone arriva il neoentrato Ghibaudo che, dimenticato dalla difesa fossanese, conclude a rete per l’1-1.

Le compagini iniziano ad esporsi con i biancorossi che sembrano essere più pimpanti. Al 73’ ci prova Rossi sul corner battuto da Giovinco ma Cavalieri blocca con fermezza. Passano pochi secondi e Magnaldi tenta la bordata da fuori: pallone di poco alto sulla traversa. La paura della sconfitta prende il sopravvento sulla volontà di vincere e i tempi regolamentari si avviano alla conclusione senza particolari opportunità. Arrivati al novantesimo l’arbitro assegna tre minuti di recupero, nei quali, come d’altronde negli ultimi 25 minuti, non succede più nulla e quindi si va ai supplementari.

Il Cuneo ha ora l’obbligo di vittoria, mentre al Fossano basterebbe un pareggio al termine dei 120 minuti. Sfida ripresa da meno di tre minuti e una doppia ammonizione ravvicinata di Rossi lascia i suoi in 10 uomini (primo giallo per trattenuta su Gyimah e secondo, dopo 30 secondi, per contatto con Rastrelli). Sulla successiva punizione ci prova Regolanti ma Fazio blocca in due tempi. Passano pochi secondi e arriva l’insperato vantaggio fossanese: Giovinco riparte in contropiede e da 30 metri calcia di prima, il suo destro è un connubio perfetto tra potenza e precisione e dunque porta i suoi sul 2-1 (95’). L’incontro non è finito e al 101’ torna tutto in equilibrio grazie alla punizione di Caristo che passa sotto la barriera e, complice un intervento non perfetto di Fazio, si insacca in rete per il 2-2. Termina il primo tempo supplementare tra il nervosismo.

Complice la superiorità numerica i biancorossi ci credono con la partita che diventa un assedio dei cuneesi. Tra le mischie e i contatti le occasioni però scarseggiano. Al 116’ a provarci è Scotto di testa ma Fazio non si fa sorprendere. Due minuti dopo ci prova Ghibaudo dalla distanza, palla alta di un metro. Non succede più nulla e terminati i lunghissimi 120 minuti l’arbitro sancisce la fine con il miglior piazzamento in classifica che favorisce i blues.

Il Fossano avanza dunque agli Spareggi Nazionali: appuntamento per domenica 24 maggio, quando i blues ospiteranno i varesini della Solbiatese per l’andata della semifinale nazionale.

TABELLINO:

FOSSANO – CUNEO 2-2 d.t.s.

Fossano (4-3-3): Fazio, D’Ippolito, Gironda, Rossi, Marchetti, Quitadamo, Angaramo (64’ Armocida), Bosio (115’ Reymond), Giovinco (103’ Specchia), Marchisone (100’ Bernardon), Sangare (67’ De Riggi). A disposizione: Zaccone, Brandani, Ambrosino, Ribolzi. Allenatore: Paolo Fresia

Cuneo (4-2-3-1): Cavalieri, Benso (62’ Bernardi), Giraudo, Scotto, Rizzo (106’ Orlando), Angeli, Magnaldi (86’ Rastrelli), Nacci (91’ Regolanti), Bianco (52’ Ghibaudo), Gyimah, Galfrè (62’ Caristo). A disposizione: Aime, Delmastro, Tall. Allenatore: Danilo Bianco

Gol: D’Ippolito 51’ (F), Ghibaudo 59’ (C), Giovinco 95’ (F), Caristo 101’ (C)

Ammoniti: D’Ippolito (F), Marchetti (F), Gyimah (C), Angeli (C), Caristo (C), Orlando (C)

Espulsi: Rossi (F, doppia ammonizione)

Angoli: Fossano 10 – Cuneo 4

Arbitro: Francesco Cavaliere di Torino, coadiuvato dagli assistenti Luca Lava e Nicola Barbero, entrambi di Alessandria