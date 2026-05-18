CICLISMO / Nicole Bracco, secondo posto a Gazoldo degli Ippoliti e sogno maglia rosa più vicino

Domenica 17 maggio a Gazoldo degli Ippoliti (MN) è andata di scena la decima tappa del Giro d'Italia interregionale del Trofeo Rosa per donne allieve (under 16), nonché 24^ memorial Alberto Coffani.

Un percorso privo di difficoltà altimetriche, ma ricco di velocità, tecnica e adrenalina. Una ottantina le atlete partenti alla competizione tra le quali anche le portacolori del team messicano MONEX Pro Cycling Team affiliate alla Repubblica di San Marino. Ma è il numero delle atlete che hanno concluso la prova, 42, a dare già un chiaro segnale di quale sia stato il ritmo frenetico imposto alla gara.

Il tracciato completato in poco meno di 1h e 20 min alla strabiliante velocità media di quasi 39 km/h ha visto sin ai primi chilometri un continuo susseguirsi di tentativi di fuga, a volte in solitaria a volte in piccoli gruppetti, ma sempre inferiori alle cinque unità con agguerritissime atlete intenzionate a prendere la scena. In uno di questi tentativi protagonista anche la quattordicenne saviglianese Nicole Bracco portacolori del SC Cesano Maderno che con altre due concorrenti del team Sport Club Brescia-Flandres Love e dell'ASD Oglio Po tentano l'allungo venendo poi riassorbite dopo alcuni chilometri al vento. Ma è l'ultimo tentativo, quello della prossima sedicenne Teodora Castelli (22/05) del Vangi Ladies Cycling Team, quello a sorprendere definitivamente il gruppo con un'azione da finisseuse messa a segno negli ultimi 2 km di gara chiudendo con soli 7 secondi di vantaggio.

Il gruppo arriva immediatamente alle sue spalle con una rimonta impetuosa, lanciato in uno sprint ad altissima velocità. Ed è proprio la divisa rosso-nera di Nicole Bracco (SC Cesano Maderno) ad imporre di misura la sua ruota veloce sulla terza classificata Emma Cocca (Sport Club Brescia-Flandres Love). Da sottolineare l’ottima prestazione di Martina Pianta, compagna di team di Nicole Bracco, che entra nella top10 segnando il sesto posto sull’ordine d’arrivo.

Nicole Bracco conquista un secondo posto che vale oro. Al termine della decima frazione del Giro d'Italia interregionale del Trofeo Rosa infatti sono solamente più 2 i punti che la separano dal sogno di riconquistare la maglia rosa di leader della classifica generale.

"Never Give Up" cita una massima degli agonisti, ed è proprio così che Nicole attenderà la prossima Tappa del Trofeo Rosa che si terrà domenica 24 maggio nel tempio internazionale della velocità all'Autodromo di Monza per tentare il sogno in rosa. Ma prima dell'undicesima frazione, il calendario gare vedrà la partecipazione della nostra beniamina cuneese alla cronometro di sabato 23 maggio a Romanengo in provincia di Cremona.