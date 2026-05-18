Gli studenti delle secondarie di Moretta e Scarnafigi in Portogallo per la mobilità Erasmus

Nella settimana tra 4 e 8 maggio gli studenti più meritevoli delle scuole secondarie di Moretta e Scarnafigi sono stati protagonisti di una bellissima esperienza. Durante questi giorni sono stati accolti nella Escola Básica Dona Maria II nella città di Vila Nova de Famalicão, cittadina vicino Porto, in Portogallo. Gli studenti sono partiti con entusiasmo e gioia di conoscere una nuova cultura, ma anche con qualche paura: confrontarsi con altre persone in lingua inglese per la prima volta non è facile.

Appena arrivati all'istituto che li ha accolti, i ragazzi hanno notato molte differenze rispetto alla scuola italiana. Al Dona Maria II ci sono ampi spazi sia interni che esterni all'edificio scolastico e più di un campo sportivo per allenarsi! Inoltre, l'orario scolastico è molto differente da quello italiano: in Portogallo la giornata scolastica ha una maggiore durata (dalle 8 alle 18), ma con più pause in cui gli studenti possono giocare e divertirsi nei campi sportivi e nel grande cortile senza essere sorvegliati dai professori. I momenti di pausa sono quindi più caotici e giocosi. Gli alunni italiani hanno anche scoperto che gli studenti portoghesi possono restare del tempo in più a scuola, oltre alle lezioni, per svolgere i compiti o socializzare.

Durante le giornate gli studenti si sono cimentati in diverse attività con i ragazzi portoghesi e hanno potuto usare la lingua inglese per conoscersi e interagire.

Questa esperienza è stata anche un'occasione per assaggiare cibi tipici del Portogallo: i pasteis de nata sono stati sicuramente i preferiti da tutti. I ragazzi hanno visitato due città molto importanti insieme alle insegnanti accompagnatrici: Porto e Guimaräes. A Porto sono andati alla scoperta del centro storico, che è patrimonio UNESCO, attraversando il Ponte Dom Luis I, costruito in ferro nello stile architettonico di fine ‘800 sul fiume Douro, e la Cattedrale Sé Do Porto con il suo chiostro ricco di azulejos. Nella seconda cittadina invece, anch'essa patrimonio UNESCO e prima capitale dello Stato, gli studenti hanno ammirato il famoso castello, il palazzo ducale e le meravigliose stradine che caratterizzano il centro storico.

Al termine del viaggio, i ragazzi sono ripartiti arricchiti da nuove esperienze ed emozioni. Hanno avuto modo di conoscere meglio la cultura e le tradizioni portoghesi e si sono sentiti anche orgogliosi del loro livello di inglese, nonostante le paure iniziali. Quest'avventura è piaciuta molto perché vi è stata l'opportunità di conoscere studenti di cultura diversa, ma di poter anche condividere aspetti comuni.



