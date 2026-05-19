Le classi 1L e 1M dell’Itis Rivoira in visita al Lingotto e al Museo dell’Automobile

La giornata ha preso avvio presso il complesso del Lingotto Fiere, luogo simbolo della storia industriale italiana e dell’evoluzione architettonica della città. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di percorrere la celebre pista di collaudo realizzata sul tetto dello stabilimento per volontà di Giovanni Agnelli, utilizzata in passato per testare le automobili prodotte nei piani inferiori della fabbrica FIAT. Oggi questo spazio, aperto al pubblico, rappresenta un significativo esempio di recupero urbano e culturale e ospita installazioni e opere di arte contemporanea.

La visita è successivamente proseguita al Museo Nazionale dell'Automobile, dove gli studenti hanno preso parte ad attività laboratoriali dedicate ad alcune delle principali innovazioni del settore automobilistico, con approfondimenti sulla guida autonoma, sulla mobilità elettrica e sui motori storici. I laboratori hanno consentito ai ragazzi di avvicinarsi in modo concreto ai temi della tecnologia e dell’ingegneria applicata, stimolando curiosità e interesse verso le trasformazioni del mondo della mobilità.

Particolarmente apprezzata anche la visita guidata all’esposizione museale, che custodisce una delle più importanti collezioni automobilistiche d’Europa e ripercorre la storia dell’automobile attraverso modelli storici, prototipi e vetture iconiche provenienti da diversi Paesi.

Nel corso del pomeriggio gli studenti hanno inoltre attraversato il Parco del Valentino, occasione che ha permesso di approfondire anche alcuni aspetti urbanistici e storici della città di Torino, inserendo la visita in un più ampio percorso di conoscenza del territorio e del patrimonio culturale cittadino.

L’iniziativa si è rivelata un’importante esperienza formativa, capace di coniugare storia industriale, innovazione tecnologica e scoperta del contesto storico e urbano torinese.