"PariPasso, Un passo alla volta, tutt* alla pari": studentesse e studenti delle scuole superiori di Cuneo protagonisti del laboratorio creativo sulla parità di genere

Il 18 maggio, il Rondò dei Talenti si è riempito di idee ed energia. Gli studenti delle scuole superiori di Cuneo si sono riuniti per un laboratorio in modalità World Cafè, unendo le forze per il progetto “Virale, la parità è contagiosa” e la campagna “PariPasso, un passo alla volta, tutt* alla pari”. L'obiettivo è abbattere gli stereotipi, superare le discriminazioni e fare prevenzione contro la violenza di genere, usando linguaggi creativi e vicini al mondo dei ragazzi.

Questo appuntamento è il vero cuore del progetto, un mix di formazione, partecipazione e creatività che vede gli studenti protagonisti assoluti. Durante la mattinata, i ragazzi hanno lavorato come in una vera agenzia di comunicazione: si sono messi in gioco e hanno confrontato le idee nate nei mesi scorsi tra i banchi di scuola. Ogni classe ha infatti presentato una prima bozza di campagna, sviluppata partendo dagli spunti e dalle riflessioni emersi durante i laboratori educativi guidati dalla Coop. Fiordaliso e coordinati da Art.ur e da No panic.

Il laboratorio del 18 maggio ha rappresentato un momento di sintesi e restituzione collettiva del percorso svolto. Attraverso un processo partecipato, le idee prodotte dalle classi sono state raccolte e rielaborate in cinque direzioni creative nate dai linguaggi, dalle parole e dai punti di vista emersi nel confronto tra student*. Nel corso della giornata, ragazze e ragazzi hanno preso parte a momenti di dialogo, votazione, co-progettazione e interviste, contribuendo alla scelta del concept che verrà sviluppato nei prossimi mesi e trasformato nella campagna di comunicazione ufficiale del progetto.

«Con l’incontro odierno, Paripasso entra nel vivo, creando una comunità giovane che, dopo aver maturato competenze sui temi della Parità, ora ne condividerà i contenuti attraverso una campagna di comunicazione prodotta dalle e dai partecipanti al progetto» spiega l’assessora Parità e Antidiscriminazioni Cristina Clerico, «Unire giovani studenti e studentesse a professionisti del tema parità e della comunicazione era ed é il percorso scelto per raggiungere due obiettivi: generare consapevolezza rispetto a stereotipi e discriminazioni di cui ci possiamo rendere inconsapevoli protagonisti o da cui possiamo essere feriti e al tempo stesso generare un cambiamento su scala ampia, grazie alla Campagna che chiuderà il percorso.»

Il percorso, avviato nelle scuole superiori di Cuneo a partire da gennaio 2026, ha coinvolto oltre 25 classi del biennio appartenenti a nove istituti del territorio: Pellico-Peano, Delpozzo, Grandis, Bonelli, De Amicis, Virginio-Donadio, Bianchi-Virginio, AFP Dronero ed Enaip.

Parallelamente, il progetto ha preso avvio anche all’interno dell’Istituto Comprensivo “Isoardo-Vanzetti” di Centallo-Villafalletto, con attività rivolte alle scuole primarie e secondarie di primo grado, oltre ai laboratori bimb* e formazione insegnanti per la scuola dell’infanzia

A guidare il percorso è un’équipe multidisciplinare composta da educatori, creativi e professionisti della comunicazione, impegnata nella costruzione di spazi di confronto aperti, inclusivi e non giudicanti, in cui ragazze e ragazzi possano esprimersi liberamente e diventare protagonisti attivi del cambiamento culturale.

Dopo la scelta della direzione creativa finale, il progetto proseguirà nei prossimi mesi con un nuovo laboratorio creativo previsto a settembre, durante il quale la proposta selezionata verrà sviluppata in tutti i suoi elementi comunicativi.

La campagna prenderà poi forma attraverso una fase di produzione e diffusione pubblica, con l’obiettivo di portare fuori dalle scuole messaggi, linguaggi e visioni costruiti direttamente dalle nuove generazioni.

PariPasso è il titolo della campagna del progetto “VIRALE, la parità è contagiosa”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità e promosso dal Comune di Cuneo in partenariato con il Comune di Centallo, il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, l’Istituto Comprensivo Isoardo-Vanzetti di Centallo-Villafalletto, la Cooperativa Fiordaliso e l’Associazione Art.ur.

“PariPasso” è anche il tema che accompagnerà per tutto il 2026 le due iniziative in capo all’Assessorato Parità e Antidiscriminazioni, organizzate rispettivamente in occasione dell’8 marzo e del 25 novembre, con senso e significato analogo.