Viola ricorda il giovane ingegnere monregalese Gabriele Zanone [FOTO]

Una fotografia e una targa per ricordare per sempre Gabriele Zanone, giovane ingegnere monregalese, scomparso improvvisamente lo scorso ottobre.

Così la comunità di Viola ha voluto ricordarlo, dedicandogli, nel pomeriggio di domenica 17 maggio, la nuova sala dell'associazione "Viola Castello 2021".

Ingegnere meccanico e dipendente della “FOMEC” presso l’Ufficio qualità, Gabriele era una presenza vivace e amata all’interno della comunità parrocchiale monregalese. Cresciuto tra le attività della chiesa, aveva servito come ministrante sia in parrocchia che in diocesi. Musicista diplomato in Conservatorio, negli ultimi anni era diventato organista della messa domenicale al Sacro Cuore, ruolo che svolgeva con passione e dedizione.

La sua scomparsa ha lasciato sgomenti familiari, amici che lo hanno ricordato domenica insieme all'associazione che opera nel paese della Valle Mongia con iniziative con il supporto dei volontari e il sostegno della famiglia di Gabriele.

All’inaugurazione hanno partecipato moltissime persone, provenienti dai paesi limitrofi, dalla Valle e da diverse zone del Monregalese, tutte riunite accanto ai genitori di Gabriele per onorare la memoria del figlio. Erano presenti anche l’Amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Romana Daniello insieme a membri della Giunta e del Consiglio, l’associazione culturale locale, oltre a rappresentanti di realtà scolastiche, lavorative, associative e parrocchiali, insieme a numerosi cittadini intervenuti a titolo personale.

Dopo il discorso del sindaco e i ringraziamenti dei genitori, sono stati scoperti un’immagine e una targa che custodiranno per sempre il ricordo di Gabriele in questi locali e in questo luogo a lui tanto caro. Il pomeriggio si è concluso con un momento conviviale, accompagnato da un rinfresco preparato dai volontari con il supporto di Andrea Bertolino.

"Ringraziamo ancora sentitamente l’Amministrazione Comunale per la disponibilità e l’interessamento, il Presidente Andrea Palmucci, il Direttivo e i Soci dell’Ass. culturale “Viola Castello 2021” per la viva collaborazione e tutti gli intervenuti per l’amicizia e i sentimenti dimostrati anche in questa sentita, particolare e speciale occasione".