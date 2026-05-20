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Atti vandalici al parco di Beinette: i responsabili hanno pagato i nuovi arredi
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Attualità | 20 maggio 2026, 11:33

Atti vandalici al parco di Beinette: i responsabili hanno pagato i nuovi arredi

L'episodio era avvenuto a Capodanno. Sono stati individuati grazie alle registrazioni della videosorveglianza

Atti vandalici al parco di Beinette: i responsabili hanno pagato i nuovi arredi

Aveva destato profonda indignazione l'episodio registrato, all'inizio del 2026, subito dopo Capodanno, al parco di Rifreddo nel Comune di Beinette

Un gruppo di ignoti aveva danneggiato panche e arredi presenti nell'area verde. A margine dell'episodio, l'amministrazione comunale aveva annunciato che, Polizia locale e Carabinieri, avrebbero acquisito le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza per individuare i responsabili e così è stato

Una volta individuati, i responsabili hanno pagato i tutti i nuovi arredi, posizionati al parco la scorsa settimana. 

"I nuovi tavoli con le relative panchine al parco Rifreddo, in sostituzione di quelli danneggiati nella notte di Capodanno, sono stati pagati da chi aveva provocato i danni - dicono dall'amministrazione -. Buona estate a tutti al parco Rifreddo nella speranza che simili episodi non abbiano a ripetersi".  

Arianna Pronestì

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