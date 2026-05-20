Celle di Macra, passeggiata tra borgate, arte e paesaggio

Nuovo appuntamento domenica 24 maggio nel pomeriggio, con le passeggiate naturalistico culturali alla scoperta degli abitati di Celle di Macra nella zona a nord del capoluogo Borgata Chiesa.
La passeggiata con accompagnatore permetterà di scoprire le particolarità del territorio cellese che si affaccia sul versante orografico destro della Valle Maira con le sue borgate, i piloni votivi e le cappelle con particolare attenzione alle caratteristiche naturali, ambientali, architettoniche, artistiche e culturali.
Si parte da Borgata Chiesa, dove si potranno ammirare la Parrocchiale di San Giovanni Battista con il campanile romanico ed il Polittico del pittore fiammingo Hans Clemer, il forno comunitario, l’ex osteria con il dipinto medievale di Baleison, il lavatoio e la ex canonica con portali in pietra.
Di qui si sale lungo il sentiero che costeggia il Museo Seles: museo dei Mestieri Itineranti, si giunge al Pilone votivo sopra l’abitato per svoltare alla volta di borgata Trucco, piccolo nucleo alpino formato da un gruppo di baite disposte a gradoni.
Da qui si prosegue verso borgata Ansoleglio dove si potranno ammirare la Cappella di San Pietro in Vincoli, le casa con l’affresco della Deposizione di Giors Boneto, il forno comunitario, il pilone votivo e case con colonne circolari,un tempo anche adornate da monofore e portali.
Si prosegue lungo il sentiero per Lottulo e, dopo aver superato il pilone di Marcassa con il porticato antistante la facciata affrescata, prosegue fino alla Cappella di San Giacomo Maggiore, lungo il Sentiero della Fede. Da qui si rientra a Borgata Chiesa.
La passeggiata di facile percorribilità adatta ad appassionati di tutte le età: famiglie, giovani e adulti, è realizzate in collaborazione con le guide di Chamin.
Ritrovo a Celle di Macra, in Borgata Chiesa davanti la Parrocchiale. Partenza alle ore 14.30 e arrivo alle ore 17.30. La passeggiata è gratuita. Per info: + 39 348 1869452 oppure alla mail ecomuseoavm.comunicazioni@gmail.com