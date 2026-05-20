Sport e comunità in festa a Cervasca: riconoscimenti e musica per l’inizio dell’estate

Un appuntamento capace di unire la leggerezza della fine dell’anno scolastico ai valori più autentici dello sport. Mercoledì 10 giugno, a partire dalle 18, l’area verde del Teatro all’aperto di Cervasca farà da cornice a una serata speciale promossa dal Comune in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e la Pro Loco.

Il programma prenderà il via con un picnic libero all’aperto, pensato come occasione di incontro per famiglie, bambini e ragazzi, immersi nel verde. Il momento centrale della serata è atteso alle 20.30 con la consegna dei riconoscimenti sportivi, una novità assoluta per il territorio.

Per la prima volta, infatti, l’amministrazione comunale ha deciso di premiare gli atleti che, dal 2021 a oggi, hanno conquistato un posto sul podio nelle rispettive discipline. Saranno 24 gli sportivi premiati a titolo individuale, dai più giovani – studenti della scuola primaria e secondaria – fino agli atleti adulti, ai quali si aggiungeranno 102 tesserati dell’ASD Cervaschese, suddivisi tra sei squadre di pallavolo e tre di calcio.

Un panorama ampio e variegato di discipline, che racconta l’impegno e i risultati raggiunti a livello regionale, nazionale e internazionale: dalla ginnastica ritmica al karate, passando per calcio, pallavolo, bocce, beach volley, automobilismo, deltaplano, corsa, pallanuoto e pallapugno.

L’assessore allo Sport e Manifestazioni Silvano Rinaudo sottolineato il valore dell’iniziativa, evidenziando come rappresenti un riconoscimento concreto per l’impegno, la passione e i sacrifici degli atleti, ma anche un’occasione educativa. L’inserimento della premiazione all’interno della festa di fine anno scolastico, infatti, è stato pensato per trasmettere ai più giovani i principi positivi dello sport, creando un legame tra generazioni e rafforzando il senso di comunità.

La serata proseguirà all’insegna del divertimento: dalle 21.30 spazio alla musica con il dj Lorenzo Isoardi, che accompagnerà il pubblico nei festeggiamenti per l’inizio dell’estate.