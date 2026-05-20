Bra, al via il Salone del Libro per Ragazzi: cinque giorni tra letture, laboratori e mistero

Si è aperta ufficialmente questa mattina, mercoledì 20 maggio 2026, la 26esima edizione del Salone del Libro per Ragazzi di Bra. Fino a domenica 24 maggio, il Movicentro sarà il cuore della manifestazione con un ricco programma di incontri, laboratori e spettacoli ispirati al tema di quest’anno, “Come un Detective, omaggio ad Agatha Christie”.

La cerimonia inaugurale si è svolta alle 10.30 nell’Area incontri alla presenza del sindaco Gianni Fogliato, dei rappresentanti delle istituzioni e delle realtà locali, con l’accompagnamento musicale del coro Amblimblè diretto dal maestro Nino Cornaglia.

Nel corso dell’apertura è stato consegnato il Premio Beppe Manassero, riconoscimento dedicato a personalità che si sono distinte nel campo dell’educazione e della formazione. Il premio 2026 è andato a Mohammed Timraz, artista e arteterapeuta palestinese, ideatore della “Tenda degli Artisti” e della mostra “Heart of Gaza”, ospitata nelle scorse settimane proprio a Bra.

Nel corso della cerimonia è stato assegnato anche un riconoscimento speciale all’associazione “Il Granello di Senape” di Bra, premiata per l’impegno nell’organizzazione della mostra “Heart of Gaza”, visitata da oltre 1.700 studenti delle scuole del territorio.

Alla giornata inaugurale ha preso parte anche la Banca di Cherasco, che ha presentato il volume “Viaggio di Semino”, illustrato da Coco Cano e offerto in omaggio ai visitatori del Salone. Per l’occasione è stata inoltre inaugurata la mostra “Graficamente”, curata dal settore Grafico del Velso Mucci.

Da oggi e fino a domenica 24 maggio il Movicentro ospiterà laboratori didattici e una grande mostra mercato con oltre 15 mila titoli per ragazzi, realizzata in collaborazione con le librerie cittadine. Il fine settimana del 23 e 24 maggio sarà dedicato alle famiglie, con letture, giochi, cacce al tesoro e spettacoli, mentre lunedì 25 e martedì 26 maggio sono previsti gli appuntamenti “off” con il professor Fabrizio Silei e l’autrice Daniela Palumbo.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito, fatta eccezione per lo spettacolo serale di sabato “Delitto in diretta”. Il programma completo è disponibile sul sito di Turismo in Bra.