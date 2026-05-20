Cuneo, al Circolo 'L Caprissi si presenta il libro "Titonidi"

Giovedì 21 Maggio alle ore 17,30 al Circolo ‘L CAPRISSI (via Peveragno, 3 – Piazza Boves) si presenta il libro "TITONIDI" ( Buckfast Edizioni ). Saranno presenti gli autori Franco Luigi Carena, Danilo Paparelli e Moise, moderano la serata la giornalista Fiorenza Barbero e l'ex Sindaco della città Elio Rostagno con la partecipazione straordinaria del comico televisivo e teatrale Alberto Patrucco.

Questo libro tenta di fare un discorso (seppur difficile) con la Morte, pensoso e scanzonato, un viaggio che prima o poi faremo tutti, per stimolare riflessioni sul senso della nostra presenza.

Jim Morrison (1943–1971) diceva: «Non aver paura della morte... Fa meno male della vita!».

Questo libro con alcune sagaci opere di Danilo Paparelli e Moise e gli scritti di Franco Luigi Carena vorrebbe attenuare l’inquietudine per l’attesa della Morte che passerà inevitabilmente a prenderci sperando sia il più tardi possibile. A chi fosse particolarmente scaramantico e sensibile sull'argomento si consiglia di portare con sé un amuleto.

La serata è ad ingresso libero



