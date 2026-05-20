Mondovì porta la ceramica ad Albisola: una giornata tra arte, storia e creatività

L’Associazione Amici del Museo della Ceramica di Mondovì propone per sabato 6 giugno una giornata culturale ad Albisola, in occasione del Festival della Maiolica, per approfondire uno dei territori più significativi della produzione ceramica italiana. L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione del patrimonio ceramico e delle eccellenze culturali del territorio portato avanti dall’associazione a sostegno del Museo della Ceramica Vecchia Mondovì.

La proposta nasce con l’obiettivo di mettere in dialogo il patrimonio ceramico ligure con le realtà che lo custodiscono e lo raccontano, offrendo ai partecipanti un viaggio nei luoghi simbolo della creatività del Novecento e della tradizione manifatturiera italiana.

Il programma prevede innanzitutto la visita alla storica Manifattura Mazzotti, realtà che nel tempo ha intrecciato il proprio percorso con quello di artisti e designer di primo piano, da Lucio Fontana a Ugo Nespolo, da Enrico Baj a Mimmo Rotella, fino a Ugo La Pietra ed Emanuele Luzzati. Nei giardini della manifattura sarà possibile osservare anche alcune opere esposte all’aperto, tra cui il celebre Coccodrillo di Fontana, realizzato nel 1936, testimonianza della collaborazione tra artigianato e arte.

La giornata proseguirà con la visita guidata alla Passeggiata degli Artisti, realizzata negli anni Sessanta con mosaici pavimentali e considerata una delle più importanti opere collettive italiane di arte pubblica nello spazio urbano. Il percorso si sviluppa per circa un chilometro lungo la costa e rappresenta un esempio di integrazione tra arte, paesaggio e spazio pubblico.

L’ultima tappa sarà Casa Jorn, la dimora che per vent’anni appartenne all’artista danese Asger Jorn e che nel tempo fu trasformata in una vera e propria opera d’arte totale. La casa, immersa in un parco terrazzato con piante mediterranee e sculture, conserva pavimenti decorati con mosaici di frammenti e scarti di ceramica, pareti arricchite da bassorilievi, piastrelle dipinte e graffiti.

La partenza è fissata alle 9 da via Francesco Gallo 5 a Vicoforte Mondovì, con rientro previsto alle 17.30. La quota di partecipazione è di 85 euro, ridotta a 65 euro per i soci in possesso della tessera associativa 2026, e comprende viaggio in pulmino andata e ritorno, pranzo e visite previste dal programma.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la segreteria all’indirizzo segreteriaaamm@gmail.com o al numero 342 6394993.