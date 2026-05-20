Monastero Vasco, successo per la Fiera di Maggio con la 17¦ª edizione di “Un asino per amico”

La scorsa domenica 17 maggio Monastero Vasco ha ospitato la alla diciassettesima edizione della manifestazione “Un asino per amico – Antica Fiera di Maggio”. All’evento, uno degli appuntamenti più sentiti del Monregalese, hanno partecipato il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo insieme ai consiglieri provinciali Pietro Danna e Rocco Pulitanò.

La presenza degli amministratori provinciali ha accompagnato il momento inaugurale della fiera, cuore della giornata domenicale, che ha visto la tradizionale sfilata per le vie del paese, l’apertura dell’area mercatale e la partecipazione di numerose autorità, associazioni e cittadini. La manifestazione, organizzata dal Comune di Monastero Vasco e dalla Pro Loco, rappresenta da anni un’occasione di valorizzazione della cultura contadina e delle tradizioni locali, con l’asino come simbolo identitario della comunità.

Nel corso del suo intervento il presidente Robaldo ha ringraziato i volontari impegnati nell’organizzazione della fiera per il lavoro svolto e ha sottolineato l’importanza di questo genere di eventi, capaci di tenere insieme memoria e partecipazione e di promuovere l’identità del territorio.

Accanto agli appuntamenti istituzionali, la giornata ha proposto numerose iniziative rivolte a famiglie e visitatori, tra bancarelle, momenti musicali e attività dedicate ai più piccoli. “Un asino per amico” si è confermata così non solo come evento fieristico, ma come momento di comunità, capace di coinvolgere generazioni diverse e di rafforzare il legame tra tradizione e presente.