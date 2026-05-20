Spazzamondo 2026, ad Alba ultime ore per iscriversi

Ringraziando tutti coloro che già si sono iscritti, l’Amministrazione comunale di Alba ricorda che entro domani, giovedì 21 maggio, cittadini, associazioni, scuole e imprese possono iscriversi a Spazzamondo. Per partecipare basta accedere al seguente link: https://insiemeafondazionecrc.it/registrazione-cittadini/

La più grande campagna collettiva di raccolta rifiuti in provincia di Cuneo coinvolge Comuni, cittadini, associazioni e aziende del territorio per manifestare il proprio impegno a prendersi cura dell’ambiente.

L’appuntamento è sabato 23 maggio alle ore 9.30 con punto di ritrovo e partenza davanti al Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra”, in Piazza Medford ad Alba.

L’iniziativa, giunta alla sesta edizione, è organizzata dalla Fondazione Crc, in collaborazione con Protezione Civile, Anci Piemonte, Uncem Piemonte, Anpci, Cooperativa Erica, i Consorzi Acem, Cec, Csea e CoAbSeR e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo.