Prevenzione e sicurezza al centro dell’incontro Asl CN1 a Margarita

L'Asl CN1, nell'ambito delle iniziative di Prevenzione Piemonte, dopo l'evento del 6 maggio scorso a Montanera, replica con un incontro mercoledi 27 maggio (ore 15.00-17.00 a Margarita, in via Fontane 3 (Biblioteca civica presso ex ambulatori).
L'evento, a cura delle infermiere di famiglia e comunità del Distretto Sud Ovest dell'Asl tratterà di alcuni temi relativi a prevenzione delle cadute, fuoco e calore, protezione bimbi, sicurezza elettrica, gas ed esplosioni suggerendo, per le diverse situazioni, comportamenti corretti al fine di evitare incidenti.
L'evento è organizzato con la partecipazione dei comuni di Margarita, Castelletto Stura, Montanera, Beinette, Morozzo e "progettoanziani.com".