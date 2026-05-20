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Prevenzione e sicurezza al centro dell’incontro Asl CN1 a Margarita
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Scuole e corsi | 20 maggio 2026, 15:19

Prevenzione e sicurezza al centro dell’incontro Asl CN1 a Margarita

Mercoledì 27 maggio, nella biblioteca civica, un appuntamento dedicato ai corretti comportamenti per evitare incidenti in casa e nella vita quotidiana

Prevenzione e sicurezza al centro dell’incontro Asl CN1 a Margarita

L'Asl CN1, nell'ambito delle iniziative di Prevenzione Piemonte, dopo l'evento del 6 maggio scorso a Montanera, replica con un incontro mercoledi 27 maggio (ore 15.00-17.00 a Margarita, in via Fontane 3 (Biblioteca civica presso ex ambulatori). 

L'evento, a cura delle infermiere di famiglia e comunità del Distretto Sud Ovest dell'Asl tratterà di alcuni temi relativi a prevenzione delle cadute, fuoco e calore, protezione bimbi, sicurezza elettrica, gas ed esplosioni suggerendo, per le diverse situazioni, comportamenti corretti al fine di evitare incidenti. 

L'evento è organizzato con la partecipazione dei comuni di Margarita, Castelletto Stura, Montanera, Beinette, Morozzo e "progettoanziani.com". 

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