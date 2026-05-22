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Attualità | 22 maggio 2026, 11:17

Piero Rigucci riconfermato presedente dell'Associazione Autonoma Panificatori della provincia di Cuneo

Votato all'unanimità per il prossimo triennio, questo è il 32esimo anno alla guida dell'associazione. Insieme a lui sono state rinnovate le cariche di tutto il direttivo

Nel segno della continuità, ma con lo sguardo fermo sulle sfide future della categoria, l’Associazione Autonoma Panificatori della Provincia di Cuneo ha rinnovato i propri vertici. Durante l’affollata e vivace Assemblea svoltasi mercoledì 20 maggio, Piero Rigucci è stato riconfermato all’unanimità nel ruolo di presidente per il triennio 2026-2028. Una leadership storica e solidissima, che vede Rigucci tagliare il traguardo del trentaduesimo anno alla guida dell'associazione.

Ad affiancarlo nel lavoro di tutela e valorizzazione dell'arte bianca della Granda ci sarà una squadra composta da figure storiche e nuovi rappresentanti del territorio.

Di seguito la composizione completa del nuovo Consiglio Direttivo:

Il Vertice Associativo

Presidente: Rigucci Piero (Cuneo) 

Vice-presidente vicario: Giacosa Enrico (Alba) 

Vice-presidenti: Vasserot Flavio (Savigliano) e Balocco Sergio (Bra) 

Consigliere Onorario: Ferrero Roberto (Ceva) 

Tesoriere: Tomatis Rosina (Cuneo) 

I Consiglieri di Zona

L'organo direttivo garantisce una copertura capillare di tutte le vallate e le pianure della provincia:

Area Cuneo e valli: Bonelli Cesare, Parola Emilio, Rigucci Alice 

Area Monregalese e Cebano: Pellegrino Alessandro (Fontanelle), Pesa Teresa (Roccaforte Mondovì), Basso Sergio (Mondovì / Ceva) 

Area Dronero e Saluzzese: Delfino Ivan (Dronero), Barra Livio (Revello), Ribotta Gianluca (Barge) 

Area Fossano, Savigliano e zone limitrofe: Franco Andrea (Villanova Solaro), Dogliani Sergio (Fossano), Manassero Alverio (Fossano), Manassero Marco 

Area Alba e Bra: Dogliani Silvio (Bra), Gerlotto Enrico (Alba) 

Collegio dei Revisori dei Conti

Affidato il controllo amministrativo ai professionisti e rappresentanti locali:

Garelli Giuseppe (Chiusa di Pesio) 

Cravero Giuseppe (Boves) 

Bruno Giuseppe (Boves) 

Argilosa Franco (Dronero) 

c.s.

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