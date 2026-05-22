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Eventi | 22 maggio 2026, 11:43

A Santa Maria del Monastero a Manta la mostra "Empireo" di Bruno Giuliano

Dal 23 maggio al 28 giugno le opere recenti dell'artista in un'esposizione a ingresso gratuito visitabile il sabato e i festivi

A Santa Maria del Monastero a Manta la mostra &quot;Empireo&quot; di Bruno Giuliano

​Domani, sabato 23 maggio alle 17, presso Santa Maria del Monastero a Manta, si terrà l'inaugurazione della mostra "Empireo" di Bruno Giuliano, a cura di Cesare Botto. L'esposizione sarà visitabile fino al 28 giugno.

​Con "Empireo", Bruno Giuliano presenta un ciclo di opere recenti caratterizzate da una forte tensione visionaria e spirituale, dove il paesaggio naturale si trasfigura in dimensione interiore e cosmica. Colori irreali, atmosfere sospese e forme in continua metamorfosi conducono il visitatore in un'esperienza immersiva capace di evocare emozioni profonde e suggestioni sonore.

​Le tele dell'artista sembrano generare una vera e propria partitura sensoriale: il moto delle onde, il vento, il richiamo dei gabbiani e la forza degli elementi naturali si trasformano in un linguaggio pittorico intenso e poetico. L'opera diventa così spazio di contemplazione e dialogo, invitando il pubblico a un confronto autentico con l'arte contemporanea.

​La mostra sarà visitabile il sabato e nei giorni festivi dalle 15 alle 18,30. L'ingresso è gratuito.

Da.Cap.

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