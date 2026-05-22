Caraglio, al Filatoio torna la Mostra Mercato delle Arti Tessili: due giorni tra creatività e laboratori

Caraglio è pronta a celebrare la 25ª edizione della Mostra Mercato delle Arti Tessili, appuntamento storico che trasformerà il Filatoio in un vero laboratorio di colori, fili e creatività. La manifestazione si terrà sabato 23 maggio dalle ore 14 alle 19 e domenica 24 maggio dalle ore 9 alle 19, raccogliendo artigiani, artisti e appassionati intorno al filo e alla tradizione tessile.

Centro simbolico dell’evento sarà l’opera collettiva “La creatività in un fiore”, che riunirà le diverse tecniche e visioni dei partecipanti in un lavoro condiviso. L’iniziativa mette al centro la collaborazione, invitando pubblico e artigiani a interagire con materiali, forme e colori in un clima di condivisione e scoperta.

Durante la manifestazione, il Filatoio si animerà con una serie di laboratori pratici dedicati a chiunque voglia avvicinarsi alle arti tessili o sperimentare nuove tecniche. Sabato 23 maggio, alle ore 15, la laboratorista Marisa Di Filo in Filo guiderà un laboratorio di uncinetto per la creazione di un braccialetto all’uncinetto con perline. L’attività ha una durata di circa 1 ora e 30, con un costo di 5 euro comprensivo di materiale.

Sempre in ambito creativo, spazio anche alla stampa floreale con la tecnica orientale tataki zomé: sabato 23 e domenica 24 maggio alle ore 10, Bruna Maura coordina un laboratorio in cui il materiale richiesto è una maglietta bianca in cotone e un martello. La quota di partecipazione è di 15 euro, con 5 posti gratuiti riservati a giovani tra 17 e 21 anni (la maglietta va portata da casa).

Chi si avvicina al mondo tessile per la prima volta potrà orientarsi anche grazie al corso di tessitura curato da Ilario Tartaglia, che si svolgerà all’interno della manifestazione e offre un primo approccio pratico alle trame e alle tecniche del telaio.

Le iscrizioni ai laboratori e le informazioni dettagliate sugli orari e le attività sono disponibili presso la Biblioteca Civica di Caraglio, al numero di telefono 0171 617714. Un’occasione preziosa per famiglie, giovani e appassionati di artigianato, che potranno unire cultura, manualità e spazio pubblico in un weekend dedicato alla bellezza dei tessuti e alla creatività partecipata.