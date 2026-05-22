Doppio appuntamento a Borgo San Dalmazzo con la storia italiana del design e dei motori

Il Quartiere Gesù Lavoratore di Borgo San Dalmazzo, nell’ambito della festa di comunità, ospita domenica 7 giugno 2026 un doppio evento dedicato a due icone intramontabili del Made in Italy: la Fiat 500 storica e la Vespa.



Nel corso della giornata si terranno infatti il 2° Raduno di 500 Storiche e il 1° Raduno di Vespe: entrambi i raduni prevedono iscrizioni in Piazza della Meridiana, momenti conviviali e un percorso comune verso San Pietro di Monterosso Grana, con rientro serale a Borgo Nuovo per “Pizza in Piazza” e il concerto finale.



Per informazioni e prenotazioni: Claudio – 334 9368866 (raduno 500); Erika – 347 4450985 (raduno Vespe).