Alba: al via il nuovo gruppo di cammino per donne in gravidanza e neogenitori

Prosegue la collaborazione fra ASL CN2 e Biblioteca civica di Alba.

A partire da martedì 26 maggio, nasce un nuovo gruppo di cammino dedicato alle donne in gravidanza e ai neogenitori con i loro bimbi.

L’appuntamento settimanale sarà tutti i martedì (eccetto festivi) con partenza alle ore 18.00 dalla Biblioteca civica di Alba (Cortile della Maddalena).

La durata dell’attività sarà di circa 40 minuti su percorso pianeggiante e percorribile anche con passeggini/carrozzine, con la presenza di “volontari facilitatori” che hanno seguito il corso “Benessere in cammino” proposto da ASL Cn2 e Biblioteca civica nel mese di aprile.

Per partecipare sono consigliati abbigliamento comodo, scarpe sportive, acqua e cappello.

Che cos'è un gruppo di cammino?

I gruppi di cammino sono un’iniziativa nata per promuovere il movimento e la socializzazione attraverso un’attività semplice e accessibile a tutti: camminare. Si tratta quindi di gruppi di persone che si incontrano regolarmente per percorrere insieme lungo dei brevi itinerari urbani o naturali.

A guidarli sono i walking leader, volontari appositamente formati che accompagnano, motivano e supportano i partecipanti.

L’obiettivo principale del progetto è contrastare la sedentarietà, incrementare l’attività fisica nella popolazione e favorire le relazioni sociali.

Per informazioni e prenotazioni: epidemiologia@aslcn2.it - 0173 316621; biblioteca@comune.alba.cn.it - 0173 292464.