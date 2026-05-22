Carmen Consoli domani al Teatro Toselli di Cuneo per "Città in note"

Domani, sabato 23 maggio, si apre a Cuneo il fine settimana della sesta edizione di Città in note. La musica dei luoghi, il festival che da mercoledì sta raccontando la musica come esperienza condivisa e diffusa, in dialogo con i luoghi e la comunità, con oltre 20 appuntamenti e 6 giorni di programmazione.

L’appuntamento più atteso, sold out da diverse settimane, è previsto alle 21, al Teatro Toselli dove la cantautrice e polistrumentista Carmen Consoli, tra le artiste più influenti e premiate della musica italiana, porterà sul palco del Toselli “Territori d’arte”, un concerto che attraversa con naturalezza sonorità acustiche ed elettroniche, dalla musica popolare, al rock anni Settanta e all’indie anni Novanta, fino alla canzone d’autore e al blues, sperimentando e mantenendo un legame costante con la sua terra, la Sicilia, con la sua cultura e le sue tradizioni.

Il programma del festival inizierà già dal mattino: alle 11, andrà in scena "Tra classicismo e romanticismo", il concerto dell’Ensemble dell'Orchestra Bartolomeo Bruni della Città di Cuneo. Per sopraggiunti motivi tecnici il concerto previsto nella Chiesa di Santa Croce cambierà sede e si terrà in Sala San Giovanni (via Roma 4).

Il programma spazierà dal Quintetto per clarinetto e archi in la maggiore K581 di Mozart al Quartetto d’archi n.4 in do minore op. 18 di Beethoven, offrendo un percorso musicale di elegante equilibrio tra lirismo, profondità espressiva e dialogo strumentale. Ingresso libero, fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite.Sempre alle 11, il Parco fluviale Gesso e Stura, splendido polmone verde all’interno dei confini cittadini, ospiterà il gruppo Afrodream con “Un viaggio tra Senegal e Mediterraneo”, concerto che fonde ritmi africani, jazz e sonorità contemporanee in un’esperienza musicale coinvolgente e vibrante. Prima e dopo il concerto sarà possibile partecipare all’esperienza di barefooting con “f’ORMA. Il fiume a piede libero”, un percorso sensoriale che favorisce un contatto diretto ed emozionale con la natura, in particolare con l’ambiente fluviale. Ingresso libero, fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite.Alle 16 nella Sala San Giovanni, il cantautore e drammaturgo Gian Piero Alloisio, l’editore musicale Claudio Buja e il produttore discografico Stefano Senardi racconteranno nell’incontro dal titolo “Dalla canzone d’autore all’AI”, il presente della canzone italiana tra il glorioso passato di mitici cantautori e un futuro dominato dalle nuove tecnologie.

A seguire, alle 17, il talk “Territori d’arte” con protagonisti Carmen Consoli e Stefano Senardi, un dialogo aperto sul rapporto profondo e in continua evoluzione tra la creatività e i luoghi che la accolgono, per riflettere su come i territori non siano semplici scenari passivi, ma veri e propri spazi vivi che influenzano l'arte, la nutrono e ne vengono a loro volta trasformati e valorizzati. Guidati da Margherita Devalle, la “cantantessa” e il produttore discografico esploreranno come l'espressione artistica possa interagire con il paesaggio e il patrimonio storico. Ingresso libero, fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Sempre sabato 23 maggio, alle 18.30, il Complesso Monumentale di San Francesco, ospiterà Universal Songs, il concerto del Coro e dell’Orchestra della Società Corale Città di Cuneo. Il programma è un viaggio nella musica contemporanea attraverso alcuni dei compositori viventi più acclamati al mondo, tra giovani talenti e maestri affermati. Ingresso libero, fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Alle 23, infine, presso il Complesso Monumentale di San Francesco, Piero Perelli, batterista-percussionista, sound explorer, presenterà il suo progetto “Notte”, un lavoro di ricerca sonora, ispirato all’ambiente che ci circonda: manipolando droni e batteria con effetti, racconterà il contrasto tra “dark e light, yin e yang, notte e giorno”, il cui fulcro è il dialogo con il luogo ed il pubblico, in risonanza ed armonia con il presente. Una performance sciamanica, energica, coinvolgente, riflessiva, con un ritmo tribale-selvaggio di batteria nuda e cruda. Ingresso libero, fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite.La rassegna è ideata e promossa da Fondazione Artea con il Comune di Cuneo, e la direzione artistica di Claudio Carboni coadiuvato da Carlo Maver. Alla sua sesta edizione, Città in note si consolida sempre più come un ecosistema musicale diffuso, capace di coinvolgere pubblici diversi e valorizzare spazi storici, naturali e culturali attraverso una proposta che intreccia qualità artistica e accessibilità. Per informazioni, prenotazioni e biglietti consultare il sito www.fondazioneartea.org.