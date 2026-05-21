Chiusa di Pesio saluta la scuola con due feste dedicate a bambini e ragazzi

Chiusa di Pesio si prepara a chiudere l’anno scolastico con due appuntamenti all’insegna del divertimento e della condivisione, pensati per accompagnare bambini e ragazzi verso l’estate in un clima di festa. L’Associazione Famiglie a Colori, grazie alla collaborazione con diverse realtà del territorio, ha infatti organizzato due momenti distinti dedicati a fasce d’età diverse, con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e offrire occasioni di incontro e socializzazione.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 10 giugno ed è rivolto ai più piccoli e alle loro famiglie. Al Prato Verde di via Mondovì si terrà un picnic di fine anno scolastico organizzato in collaborazione con le educatrici della cooperativa sociale Proposta 80, referenti del progetto Officina Collega-Menti. La giornata prenderà il via alle 13 con un pranzo al sacco condiviso, pensato per stare insieme in un’atmosfera rilassata e festeggiare la conclusione delle lezioni. Dalle 14.30, invece, spazio a giochi e laboratori creativi curati dalle educatrici, con attività pensate per stimolare fantasia, partecipazione e spirito di gruppo.

Il secondo appuntamento sarà invece dedicato alle ragazze e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, protagonisti venerdì 12 giugno di un disco party in programma dalle 21. La serata nasce dalla collaborazione tra il Centro Incontri di via Giovanni Mauro, Idee Fresche e Proposta 80, con il sostegno del CSV, a conferma di una rete territoriale capace di lavorare insieme per creare opportunità di aggregazione positiva per i giovani. A rendere l’evento ancora più coinvolgente sarà DJ Sandon, che accompagnerà i partecipanti con la musica del momento.

Due iniziative diverse ma unite dallo stesso obiettivo: salutare l’anno scolastico nel migliore dei modi, creando occasioni di amicizia, gioco e condivisione. L’Associazione Famiglie a Colori invita bambini, ragazzi e famiglie a partecipare numerosi.