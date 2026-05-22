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Scuole e corsi | 22 maggio 2026, 18:05

Trinità, le quarte e quinte in campo con l’orienteering al Parco fluviale Gesso e Stura

Un percorso didattico premiato con il concorso “Scatta il tuo Natale” ha permesso agli alunni di vivere un’esperienza educativa all’aria aperta tra movimento, orientamento e conoscenza del territorio

Trinità, le quarte e quinte in campo con l’orienteering al Parco fluviale Gesso e Stura

Le classi quarte e quinte della Scuola Primaria di Trinità hanno concluso il percorso di lezioni di orienteering svolto al Parco fluviale Gesso e Stura, un’attività che ha coinvolto gli alunni in un’esperienza didattica all’aperto, tra gioco, sport e apprendimento.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al premio ottenuto con la partecipazione al concorso “Scatta il tuo Natale”, che ha consentito alla scuola di disporre di 1000 euro da investire in attività sul territorio piemontese.

Il progetto ha permesso ai bambini di cimentarsi con mappe, percorsi e punti di riferimento naturali, sviluppando capacità di osservazione, orientamento e collaborazione. Un’occasione educativa che ha unito movimento, scoperta dell’ambiente e valorizzazione del paesaggio locale.

Il Parco fluviale Gesso e Stura si è così trasformato in un’aula a cielo aperto, offrendo agli alunni un’esperienza significativa, capace di rafforzare competenze utili non solo sul piano scolastico, ma anche nella crescita personale e nel lavoro di gruppo.

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