Successo del Liceo Musicale di Alba al concorso nazionale “Renzo Rossi”

Martedì 19 maggio, ad Albenga, un nutrito gruppo di allievi del Liceo Musicale 'Leonardo da Vinci' di Alba, ha partecipato al Concorso Musicale Nazionale "Renzo Rossi" nelle sale di Palazzo Oddo.
Si tratta di una delle manifestazioni scolastiche più partecipate del territorio, con la presenza di oltre 900 studenti provenienti dalle regioni del nord ovest.
Sotto la direzione artistica dei maestri Luca Sciri e Michele Menardi Noguera, si sono svolte le esibizioni degli studenti impegnati in performances solistiche, d'insieme e corali.
Le esecuzioni sono state valutate da commissioni di alto livello, composte da insegnanti e musicisti di fama, garanzia di serietà, competenza e attenzione alla crescita artistica dei giovani partecipanti.
Primo Premio Assoluto
FERRERO Nicolò - cl.4AM, percussioni, 100/100, prof.V.Petrantoni
STELLA Rachele - cl.1AM, violoncello, 100/100 con menzione, prof.M.Allocco
TIRADO LEON Luna - cl.2AM, percussioni, 100/100, prof.V.Petrantoni
Primo Premio
BOSCA Adolfo - cl.2AM, chitarra, 99/100, prof.ssa N. Conte
BOASSO Paolo, - cl.3AM, percussioni, 98/100, prof.V.Petrantoni
FERRERO Nicolò - cl.4AM, saxofono, 98/100, prof. A.Mollo
SPINA Rachele - cl.4AM, canto, 98/100, prof.S.Daniele
GALLARATO Iris - cl.2AM, clarinetto, 96/100, prof.ssa S.Storchi
Ensemble di chitarre (BOSCA Adolfo, GIACOBBE Alice, GIACOBBE Nicolò, CORDINI Margherita, ION Ancilla, TIPO Giulio, SERRA Irene), 96/100, prof.ssa N.Conte
OCCHETTI Riccardo - cl.4AM, clarinetto, 96/100, prof.ssa S.Storchi
TIPO Giulio - cl.1AM, chitarra, 95/100, prof.ssa N.Conte
Secondo Premio
FENOCCHIO Mattia - cl.2AM, pianoforte, 94/100, prof.V.Protto
GEGA Diego - cl.2AM, violoncello, 94/100, prof.M.Allocco
MASINI Mattia - cl.1AM, clarinetto, 94/100, prof.ssa S.Storchi
MAHRAVAN Melina - cl.4AM, canto, 94/100, prof.ssa O.Smeriglio
EANDI Sofia - cl.4AM, canto, 93/100, prof.ssa O.Smeriglio
LUPU Francesca - cl.2AM, pianoforte, 93/100, prof.V.Protto
NERVO Elia - cl.2AM, pianoforte, 93/100, prof.V.Protto
AVATANEO Lorenzo - cl.1AM, clarinetto, 92/100, prof.ssa S.Storchi
FENOGLIO Leonardo - cl.2AM, violino, 92/100, prof.ssa M.Vasilescu
GOMBA Gianni - cl.2AM, pianoforte, 92/100, prof.V.Protto
MANERA Diana - cl.2AM, violoncello, 92/100, prof. M.Allocco
RODRIGUEZ Alessandro - cl.2AM, pianoforte, 92/100, prof.A.Marchisio
SERRA Irene - cl.1AM, chitarra, 92/100, prof.ssa N.Conte
SOMANO Luca - cl.2AM, percussioni, 92/100, prof.V.Petrantoni
TIMIS Giulia - cl.2AM, saxofono, 92/100, prof.A.Mollo
ION Ancilla - cl.2AM, canto, 91/100, prof.ssa O.Smeriglio
VACCANEO Luca - cl.3AM, pianoforte, 91/100, prof.G.Scotta
CAROPRESE Alessandra - cl.1AM, canto, 90/100, prof.ssa O.Smeriglio
COMAN MOROSAN Lidua - cl.2AM, pianoforte, 90/100, prof.V.Protto
FRONGIA Leandro - cl.2AM, saxofono, 90/100. prof.A.Mollo
GIACHINO Marco - cl.3AM, violino, 90/100, prof.ssa M.Vasilescu
MASSUCCO Marica - cl.3AM, canto, 90//100, prof.ssa O.Smeriglio
Trio di flauti (FERRERO Rebecca, GOBINO Matilde, TORRI Emanuele), 90/100, prof.M.Valsania
Terzo Premio
BO Anastasia pianoforte ; MASINI Mattia pianoforte ; TRUFFA GIACHET Adele violino ; PAGANO Giulia pianoforte ; SINTI Samuele pianoforte ; RINELLA Greta canto ; ABRATE Caterina violoncello ; BARBERO Chiara Violino ; GRANIERI Ilaria canto ; ROSAZZA GIOIA Davide pianoforte ;
Quarto Premio
BO Anastasia canto ; PERRI Rebecca pianoforte ; BLANCO Marysol violoncello
La Dirigenza scolastica e tutto il corpo docente dell’indirizzo musicale esprimono la loro soddisfazione per gli ottimi risultati conseguiti dagli alunni.