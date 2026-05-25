Successo del Liceo Musicale di Alba al concorso nazionale “Renzo Rossi”

Martedì 19 maggio, ad Albenga, un nutrito gruppo di allievi del Liceo Musicale 'Leonardo da Vinci' di Alba, ha partecipato al Concorso Musicale Nazionale "Renzo Rossi" nelle sale di Palazzo Oddo.

Si tratta di una delle manifestazioni scolastiche più partecipate del territorio, con la presenza di oltre 900 studenti provenienti dalle regioni del nord ovest.

Sotto la direzione artistica dei maestri Luca Sciri e Michele Menardi Noguera, si sono svolte le esibizioni degli studenti impegnati in performances solistiche, d'insieme e corali.

Le esecuzioni sono state valutate da commissioni di alto livello, composte da insegnanti e musicisti di fama, garanzia di serietà, competenza e attenzione alla crescita artistica dei giovani partecipanti.

Primo Premio Assoluto

FERRERO Nicolò - cl.4AM, percussioni, 100/100, prof.V.Petrantoni

STELLA Rachele - cl.1AM, violoncello, 100/100 con menzione, prof.M.Allocco

TIRADO LEON Luna - cl.2AM, percussioni, 100/100, prof.V.Petrantoni

Primo Premio

BOSCA Adolfo - cl.2AM, chitarra, 99/100, prof.ssa N. Conte

BOASSO Paolo, - cl.3AM, percussioni, 98/100, prof.V.Petrantoni

FERRERO Nicolò - cl.4AM, saxofono, 98/100, prof. A.Mollo

SPINA Rachele - cl.4AM, canto, 98/100, prof.S.Daniele

GALLARATO Iris - cl.2AM, clarinetto, 96/100, prof.ssa S.Storchi

Ensemble di chitarre (BOSCA Adolfo, GIACOBBE Alice, GIACOBBE Nicolò, CORDINI Margherita, ION Ancilla, TIPO Giulio, SERRA Irene), 96/100, prof.ssa N.Conte

OCCHETTI Riccardo - cl.4AM, clarinetto, 96/100, prof.ssa S.Storchi

TIPO Giulio - cl.1AM, chitarra, 95/100, prof.ssa N.Conte

Secondo Premio

FENOCCHIO Mattia - cl.2AM, pianoforte, 94/100, prof.V.Protto

GEGA Diego - cl.2AM, violoncello, 94/100, prof.M.Allocco

MASINI Mattia - cl.1AM, clarinetto, 94/100, prof.ssa S.Storchi

MAHRAVAN Melina - cl.4AM, canto, 94/100, prof.ssa O.Smeriglio

EANDI Sofia - cl.4AM, canto, 93/100, prof.ssa O.Smeriglio

LUPU Francesca - cl.2AM, pianoforte, 93/100, prof.V.Protto

NERVO Elia - cl.2AM, pianoforte, 93/100, prof.V.Protto

AVATANEO Lorenzo - cl.1AM, clarinetto, 92/100, prof.ssa S.Storchi

FENOGLIO Leonardo - cl.2AM, violino, 92/100, prof.ssa M.Vasilescu

GOMBA Gianni - cl.2AM, pianoforte, 92/100, prof.V.Protto

MANERA Diana - cl.2AM, violoncello, 92/100, prof. M.Allocco

RODRIGUEZ Alessandro - cl.2AM, pianoforte, 92/100, prof.A.Marchisio

SERRA Irene - cl.1AM, chitarra, 92/100, prof.ssa N.Conte

SOMANO Luca - cl.2AM, percussioni, 92/100, prof.V.Petrantoni

TIMIS Giulia - cl.2AM, saxofono, 92/100, prof.A.Mollo

ION Ancilla - cl.2AM, canto, 91/100, prof.ssa O.Smeriglio

VACCANEO Luca - cl.3AM, pianoforte, 91/100, prof.G.Scotta

CAROPRESE Alessandra - cl.1AM, canto, 90/100, prof.ssa O.Smeriglio

COMAN MOROSAN Lidua - cl.2AM, pianoforte, 90/100, prof.V.Protto

FRONGIA Leandro - cl.2AM, saxofono, 90/100. prof.A.Mollo

GIACHINO Marco - cl.3AM, violino, 90/100, prof.ssa M.Vasilescu

MASSUCCO Marica - cl.3AM, canto, 90//100, prof.ssa O.Smeriglio

Trio di flauti (FERRERO Rebecca, GOBINO Matilde, TORRI Emanuele), 90/100, prof.M.Valsania

Terzo Premio

BO Anastasia pianoforte ; MASINI Mattia pianoforte ; TRUFFA GIACHET Adele violino ; PAGANO Giulia pianoforte ; SINTI Samuele pianoforte ; RINELLA Greta canto ; ABRATE Caterina violoncello ; BARBERO Chiara Violino ; GRANIERI Ilaria canto ; ROSAZZA GIOIA Davide pianoforte ;

Quarto Premio

BO Anastasia canto ; PERRI Rebecca pianoforte ; BLANCO Marysol violoncello

La Dirigenza scolastica e tutto il corpo docente dell’indirizzo musicale esprimono la loro soddisfazione per gli ottimi risultati conseguiti dagli alunni.