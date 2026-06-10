Il Barolo visto con gli occhi dei bambini: in mostra le etichette della classe quinta

Si è svolta mercoledì 10 giugno alla Cantina Comunale di La Morra la presentazione dell’edizione 2026 del progetto “Le etichette del Barolo con gli occhi dei bambini”, iniziativa che coinvolge ogni anno gli alunni della scuola primaria del paese in un percorso creativo dedicato alla scoperta del territorio e del suo vino simbolo.

Protagonisti dell’edizione di quest’anno sono stati gli alunni della classe quinta della scuola primaria lamorrese, chiamati a immaginare e disegnare la propria etichetta dedicata al Barolo 2022 del territorio. I lavori realizzati sono stati raccolti in un quadro espositivo collocato all’esterno della Cantina Comunale e visibile ai visitatori per i prossimi dodici mesi. Tutti i bambini che hanno partecipato sono stati premiati con un attestato dal presidente della Cantina Comunale di La Morra, Matteo Ellena.

Un progetto che unisce scuola e territorio

L’iniziativa rappresenta ormai una tradizione consolidata per la Cantina Comunale di La Morra e costituisce un momento di incontro tra le nuove generazioni e una delle principali espressioni dell’identità locale.

«Come ogni anno, al termine dell’anno scolastico, la Cantina Comunale di La Morra organizza un momento dedicato alla presentazione del progetto “Le etichette del Barolo con gli occhi dei bambini”. Quest’anno gli alunni della classe quinta della scuola primaria di La Morra hanno realizzato, ciascuno, un’etichetta che rappresenta la propria interpretazione del Barolo 2022 di La Morra. Tutti i lavori sono stati raccolti in un quadro che resterà esposto all’interno della Cantina Comunale e sarà visibile ai visitatori e ai turisti per i prossimi dodici mesi. In questo modo ogni bambino potrà vedere valorizzata la propria creazione e condividere con il pubblico la propria personale visione del Barolo di La Morra», sottolinea Matteo Ellena, presidente della Cantina Comunale di La Morra.

Dieci anni di un’iniziativa che guarda al futuro

L’edizione 2026 assume un significato particolare poiché coincide con il decimo anno del progetto, diventato nel tempo un appuntamento atteso dalla comunità e dalle famiglie.

«Il Barolo 2022 raccontato dalle alunne e dagli alunni della classe quinta nelle etichette esposte all’ingresso della Cantina Comunale ci offre anche quest’anno, nel decimo anno dell’iniziativa, l’immagine del nostro territorio visto con i loro occhi. Coinvolgere i più giovani significa aiutarli a conoscere e valorizzare le proprie radici, perché ciò che si ama e si comprende si custodisce meglio nel tempo. Questa iniziativa unisce tradizione, scuola e futuro in un’unica, bellissima immagine», dichiara Marialuisa Ascheri, sindaca di La Morra.

Attraverso il linguaggio del disegno e della creatività, il progetto continua a promuovere il legame tra le nuove generazioni, il patrimonio vitivinicolo e la cultura locale, offrendo ai bambini l’opportunità di diventare ambasciatori della propria comunità attraverso uno sguardo autentico e personale.