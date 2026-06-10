Al liceo Soleri Bertoni “In campo con il prof”: sport e amicizia vincono insieme

Lunedì 9 giugno 2026, la palestra del Liceo Soleri Bertoni ha ospitato il torneo di volley “In campo con il prof”, organizzato dai docenti Manuela Tosello e Alessandro Olivero.

Una palestra gremita e una formula che ribalta i ruoli: al torneo “In campo con il prof” la squadra degli insegnanti, compatta per tutto l’anno scolastico, si è sciolta per entrare in campo al fianco degli studenti. Ogni docente ha scelto una classe, diventando compagno di squadra nella corsa alla vittoria.

“In campo con il prof” va oltre il risultato sportivo. È un progetto che educa al rispetto delle regole, alla gestione della vittoria e della sconfitta, e che rafforza l’alleanza educativa tra adulti e ragazzi. Quando il professore si tuffa per salvare un pallone insieme ai suoi studenti, il rapporto didattico cresce in fiducia e complicità.

Questi gli abbinamenti che hanno acceso la competizione:

5^D con i prof. N. Valenzano e M. Dompè, 4^LA con il prof. G. Toralbo, 4^DA con i prof. F. Folco e L. Carletti, 1^B con il prof. A. Monaco, 4^EB con la prof. S. Ghirardi, 5^LB con il prof. G. Pariniello, 3^B con il prof. F. Angaramo, 5^E con i prof. F. Badoero e G. Marengo, 5^LA con la prof. F. Galliano.

Set dopo set, tra difese impossibili e schiacciate applaudite, il livello si è alzato. A conquistare il primo gradino del podio è stata la 5LA con la prof.ssa F. Galliano, seguita dalla 4^LA del prof. G. Toralbo e dalla 4^DA dei prof. F. Folco e L. Carletti.

La presenza della Dirigente Alessandra Tugnoli (nella foto sotto) ha dato valore istituzionale alla giornata: “Lo sport scolastico è cittadinanza attiva. Vedere docenti e studenti condividere fatica e sorrisi è la migliore lezione di comunità che possiamo dare” ha dichiarato a bordo campo.

Un plauso a tutti i docenti scesi in campo, agli studenti per l’entusiasmo e all’organizzazione per aver trasformato una partita di volley in una grande festa di scuola.