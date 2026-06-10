Ultimo giorno di scuola con il carosello dei trattori in piazza Galimberti [VIDEO]

Sfilate, caroselli, clacson, fumogeni, pistole ad acqua, trombe e chi più ne ha più ne metta. Basta fare rumore e salutare così l'ultimo giorno di scuola di un intero ciclo.

Perché sono gli studenti di quinta quelli che festeggiano, chiudendo un percorso che li porta adesso dritti dritti verso l'esame di maturità.

Una mattinata di sfilate no stop in corso Nizza e piazza Galimberti, con auto e moto.

Ma i veri protagonisti, non fosse che per le dimensioni, l'ingombro e la non normale presenza in città, sono stati i trattori, arrivati da Madonna dell'Olmo, dove normalmente gli studenti dell'Agraria trascorrono l'ultimo giorno di scuola, presso un'azienda.

Hanno sfilato in città, scortati dalle forze dell'ordine, passando in corso Nizza, poi in piazza Galimberti e di nuovo verso Madonna dell'Olmo, dal ponte Soleri.

Un rituale sempre amatissimo a Cuneo. E l'inizio ufficiale dell'estate, maturandi esclusi.