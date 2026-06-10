Bra, applausi al Giolitti-Gandino per il Progetto Cinema

Si è conclusa tra gli applausi nel tardo pomeriggio del 4/6 /2026 il momento di restituzione del Progetto Cinema, che ha visto l’aula magna del Liceo Giolitti GANDINO di Bra, gremita da ragazzi e genitori uniti dall'orgoglio per i lavori presentati.

Il percorso è stato guidato con straordinaria passione dal professor Fabio Mancari, docente di filmografia, che è stato un supporto fondamentale e un collante logistico e umano insostituibile per gli studenti, accompagnandoli dalla sceneggiatura al montaggio.

I frutti di questa collaborazione hanno entusiasmato il pubblico. Le classi 2ªE e 1ªD hanno proiettato due intensi short-video di recensione critica dedicati a The Truman Show e Il diritto di contare. Subito dopo, la sala ha celebrato il trionfo nazionale dei gruppi "Brights" e "Batussi", che con i loro cortometraggi hanno conquistato il primo posto al prestigioso concorso "Le Olimpiadi della Cultura e del Talento".

Al di là dei premi, l'evento ha evidenziato il valore formativo del progetto. In un momento storico dominato dai social, educare i ragazzi alla Visual Literacy (l'alfabetizzazione all'immagine) è una necessità fondamentale. Capire come si costruisce un filmato è l'unico modo per sviluppare il pensiero critico e difendersi dalle trappole dei fake video e della manipolazione visiva. Complimenti a tutti i ragazzi e un grande ringraziamento al prof. Mancari per aver reso possibile questa bellissima pagina di scuola .

Il progetto é stato coordinato dalla professoressa Annalisa