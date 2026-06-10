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Bra, il “Giolitti-Gandino” trionfa alle Olimpiadi della Cultura e del Talento
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Scuole e corsi | 10 giugno 2026, 14:46

Bra, il “Giolitti-Gandino” trionfa alle Olimpiadi della Cultura e del Talento

Le squadre Batussi e Bright’s ricevute a Palazzo Lascaris dopo il successo nazionale

Bra, il “Giolitti-Gandino” trionfa alle Olimpiadi della Cultura e del Talento

Il 9 maggio è stata una giornata da ricordare per il Liceo “Giolitti-Gandino” di Bra, protagonista di uno straordinario successo alle Olimpiadi della Cultura e del Talento (OCT). Le squadre dei Batussi e dei Bright’s, reduci dal trionfo nella 17ª edizione della competizione nazionale, sono state ricevute ufficialmente a Torino, nella sede del Consiglio regionale del Piemonte a Palazzo Lascaris.

Un riconoscimento istituzionale che ha celebrato un risultato di grande rilievo: i Bright’s hanno conquistato il primo posto assoluto a livello nazionale, superando 759 squadre partecipanti e portando il liceo braidese ai vertici italiani. Non meno significativo il risultato dei Batussi, primi classificati nella categoria biennio, distinguendosi in prove di livello avanzato, calibrate sui programmi delle classi quarte e quinte.

Ad accogliere la delegazione studentesca è stato il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Ravetti, insieme ai consiglieri Mauro Calderoni (Pd) e Giulia Marro (Avs), che hanno espresso il plauso delle istituzioni per un traguardo che premia impegno, preparazione e talento.

A accompagnare gli studenti in questo percorso vincente la dirigente scolastica Claudia Camagna e la professoressa Annalisa Rossi, coordinatrice del progetto, che hanno guidato le due squadre fino al successo finale.

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