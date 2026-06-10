Paolo Sampò, giovane promessa della chitarra: terzo premio al “Nilo Peraldo Bert”

Lo studente del Liceo Musicale “Bianchi-Virginio” di Cuneo ha conquistato il terzo premio nella Categoria D della decima edizione della rassegna di Piedicavallo, appuntamento dedicato ai giovani talenti della chitarra classica e della musica da camera.

Importante riconoscimento per Paolo Sampò, allievo del terzo anno del Liceo Musicale “Bianchi-Virginio” di Cuneo, che ha ottenuto il 3° Premio al Concorso Internazionale di Musica “Nilo Peraldo Bert”, svoltosi il 24 maggio a Piedicavallo, nel Biellese, presso il Tempio Valdese. Il giovane musicista cuneese si è distinto nella Categoria D, riservata ai concorrenti fino ai 18 anni, confrontandosi con altri interpreti provenienti da diverse realtà formative italiane e internazionali.

Paolo Sampò, seguito nello studio della chitarra dal docente Dario Bertano, conferma così un percorso di crescita costruito con impegno, costanza e passione. Il risultato assume un valore particolare anche per il livello del concorso, giunto quest’anno alla decima edizione e dedicato alla figura di [Nilo Peraldo Bert](), chitarrista e compositore legato a Piedicavallo, la cui opera è ancora oggi un punto di riferimento nel panorama chitarristico. La manifestazione è aperta a musicisti italiani e stranieri e prevede sezioni per solisti e formazioni cameristiche, con una giuria composta da docenti di Conservatorio, scuole a indirizzo musicale e licei musicali, oltre che da musicisti di chiara fama.

Per la Categoria D, il regolamento prevede un programma a libera scelta della durata massima di dodici minuti, elemento che richiede ai partecipanti non soltanto preparazione tecnica, ma anche capacità interpretativa e maturità musicale. Il terzo premio conquistato da Sampò rappresenta quindi un traguardo significativo, che valorizza il lavoro svolto a scuola e conferma la qualità del percorso formativo del Liceo Musicale cuneese. Una soddisfazione condivisa con il docente e con l’istituto, che vede premiati il talento del giovane allievo e la serietà del cammino artistico intrapreso.