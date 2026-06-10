Moretta, incontro con i Carabinieri per imparare a navigare sicuri online

Le classi 5A e 5B della scuola primaria di Moretta hanno partecipato a un incontro educativo con i Carabinieri della locale stazione, dedicato ai temi della sicurezza online, del cyberbullismo, del bullismo e delle regole della convivenza civile.

A dialogare con gli alunni sono stati il maresciallo Antonio Frasca, comandante della stazione di Moretta, la vice comandante Martina Maria Pennisi e il carabiniere Luca Guzzi. Durante l'incontro sono stati affrontati argomenti di grande attualità, con l'obiettivo di fornire ai ragazzi strumenti utili per utilizzare in modo consapevole le tecnologie digitali e per riconoscere comportamenti scorretti o pericolosi.

Le numerose domande rivolte dagli studenti hanno reso l'iniziativa particolarmente partecipata. I ragazzi hanno avuto l'opportunità di chiarire dubbi, comprendere a chi rivolgersi in caso di difficoltà e conoscere il ruolo delle forze dell'ordine nel supportare chi si trova in situazioni di disagio o necessita di aiuto.

L'incontro si inserisce nel percorso di educazione alla cittadinanza promosso dalla scuola, con l'obiettivo di formare cittadini responsabili e consapevoli dei propri diritti e doveri, sia nella vita reale sia nel mondo digitale.

“È stata un'esperienza coinvolgente e formativa – commentano le insegnanti –. Gli alunni hanno seguito con attenzione l'incontro e, al termine, hanno voluto ringraziare i Carabinieri per le informazioni utili e i consigli trasmessi con semplicità e chiarezza”.