Monteu Roero, tutto pronto per la 22ª edizione di tasta…tasta…

Tutto pronto a Monteu Roero per la 22ª edizione di “tasta…tasta…”, la manifestazione eno-cultural-gastronomica, promossa dall’associazione Bel Monteu in programma ogni 3° fine settimana di giugno. Occhio al programma.

Si parte venerdì 19 giugno alle ore 19.30 con l’inaugurazione in piazza Roma del “Ritrovo dell’olmo”, una piastra a pavimento a ricordo di un vecchio albero che fungeva da punto di ritrovo della comunità e talismano di un’antica leggenda, più aperitivo offerto dall’Amministrazione comunale. Si proseguirà con “i notturni nelle rocche” in collaborazione con l’Associazione Ecomuseo delle Rocche del Roero, passeggiata con ritrovo alle.20.45 e partenza alle 21 dalla stessa piazza per un nuovo percorso nelle rocche dove anticamente erano ubicate le carbonaie e per ricordare "Serafino, l'ultimo carbonaio del Roero". Ci sarà un intermezzo sul tema “gialli e misteri” con il Teatro Delle Dieci. Al termine tisane, frutta e dolci di Monteu.

Sabato 20 giugno, ore 17.30, masterclass al Castello dal titolo “L’arneis delle rocche” con l’esperto Manuele Priolo. Alle ore 19 apriranno gli stand enogastronomici con prodotti tipici e vini di Monteu, più aperitivo e cena preparata dai produttori di Slow Food Travel Roero con l’utilizzo dei rivisitati MONT€URO. Durante la serata si esibiranno gruppi musicali e spontanei di canto popolare con il fisarmonicista Marcello Marangon, il gruppo locale Il tempo di sempre e la fisarmonica di Sandra e le Roerine. La passeggiata al Castello sarà impreziosita dalla mostra itinerante di Filippo Pinsoglio.

Domenica 21, dalle ore 10 Castelli aperti, mostre d’arte, giochi in legno per bambini, visite guidate agli edifici religiosi e passeggiate nei sentieri tematici. Pranzo a cura dei produttori di Slow Food Travel Roero. Alle ore 21, nella Limonaia del Castello, in collaborazione con AMAR, si presenta il libro “Cora e il medaglione perduto” di Milena Lazier con ingresso libero. Serve altro?

Info ai numeri 333.7678652 – 347.0587825.