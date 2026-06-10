Il direttore di Caritas Italiana incontra volontari e cittadini ad Alba: "Al centro la capacità di accogliere"

Non soltanto un appuntamento per i volontari della Caritas, ma un’occasione aperta all’intera comunità per riflettere sulle nuove povertà, sui diritti e sul ruolo che i territori possono svolgere nel dare voce alle persone più fragili. Mercoledì 10 giugno alle ore 21 il Seminario vescovile di Alba ospiterà don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana, organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana che coordina le attività di solidarietà e promozione umana della rete delle Caritas diocesane.

L’incontro, promosso dalla Caritas diocesana Albese, è intitolato “Dare voce ai territori. Advocacy: il ruolo della Caritas nei territori” e rappresenta uno dei principali momenti del percorso formativo rivolto ai volontari, ma aperto anche a cittadini, operatori sociali e associazioni.

Al centro della serata vi sarà il tema dell’advocacy, ovvero la capacità di accompagnare le persone più vulnerabili, promuoverne i diritti e contribuire a costruire percorsi di inclusione e giustizia sociale. Un approccio che punta non soltanto a rispondere ai bisogni immediati, ma anche a dare rappresentanza a chi rischia di restare ai margini.

L’iniziativa è stata fortemente sostenuta dal vescovo di Alba, monsignor Marco Brunetti, e si inserisce nel lavoro che la Caritas albese porta avanti sul territorio attraverso attività di ascolto, sostegno e accompagnamento delle persone in situazione di fragilità.

“È un incontro rivolto anzitutto ai volontari, ma anche a tutti coloro che vogliono ascoltare qualcosa di umanamente significativo, interessante e profondo. Pensiamo valga la pena lasciarci guidare dal direttore di Caritas Italiana. È un appuntamento fortemente voluto dal vescovo Marco Brunetti e da tutti i responsabili della Caritas Albese”, spiega don Domenico Degiorgis, direttore della Caritas diocesana Albese.

La visita di don Pagniello proseguirà il giorno successivo con un incontro a Valdieri riservato ai sacerdoti e ai diaconi della diocesi.