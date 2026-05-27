A Cherasco la grande fotografia di Philippe Halsman

Cherasco si prepara ad accogliere uno dei grandi maestri della fotografia del Novecento. Da domenica 7 giugno a domenica 19 luglio la chiesa di San Gregorio ospiterà la mostra “In Relazione. Philippe Halsman”, a cura di Suleima Autore e Alessandra Mauro, promossa dall’Associazione culturale Giulia Falletti di Barolo in collaborazione con Contrasto e il Philippe Halsman Archive, con il sostegno della Città di Cherasco.

L’esposizione, a ingresso gratuito, propone una selezione di trenta ritratti tra i più intensi realizzati dal celebre fotografo lettone naturalizzato americano, noto per aver immortalato alcune delle personalità più importanti del suo tempo. Un percorso che mette al centro il tema della relazione, intesa come incontro tra fotografo e soggetto, capace di restituire non solo un volto ma l’essenza più profonda della persona ritratta.

Halsman, che aprì il proprio studio a New York nel 1943, ha costruito la sua fama proprio sulla ritrattistica, sviluppando uno stile inconfondibile basato su una forte indagine psicologica. “Se la fotografia di un essere umano non mostra una profonda intuizione psicologica, non è un vero ritratto”, scriveva, sottolineando come il cuore del suo lavoro fosse la capacità di cogliere l’anima dei soggetti.

La mostra si inserisce nel solco delle iniziative culturali di qualità promosse dall’Associazione Giulia Falletti di Barolo, che rinnova così la collaborazione con Contrasto a dieci anni dal successo dell’esposizione dedicata a Walter Bonatti. Un nuovo appuntamento di rilievo per il territorio, che conferma la vocazione delle Langhe a ospitare eventi di respiro internazionale.

L’inaugurazione è in programma domenica 7 giugno alle ore 18, con aperitivo a cura del catering “Il Banchetto” e vini del territorio. La mostra sarà visitabile nei fine settimana e nei giorni festivi, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Ad arricchire il calendario, mercoledì 8 luglio alle ore 21, la stessa chiesa di San Gregorio ospiterà anche il concerto del duo pianistico Fiammetta Tarli e Ivo Varbanov, inserito nel programma di Cherasco Classica, con musiche di Brahms, Mozart e Ravel, anch’esso a ingresso gratuito.

Fondata nel 1995, l’Associazione Giulia Falletti di Barolo continua così il proprio impegno nella valorizzazione culturale del territorio, attraverso eventi che intrecciano arte, storia e identità locale.