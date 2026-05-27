A Cherasco torna “Scomod*”, riflettori su mascolinità e stereotipi

Secondo appuntamento a Cherasco con “Scomod* – Festival del pensiero libero”, la rassegna che invita a interrogarsi sui temi più attuali e complessi della società contemporanea.

Sabato 6 giugno, alle ore 17.30 in piazza Nicola Vercellone (la Madonnina), sarà protagonista Alessio Maronn con l’incontro “Boys don’t cry, perché la mascolinità tossica è una trappola per tutt*”.

Tra le voci più seguite e radicali della divulgazione femminista sui social, Maronn si distingue per un linguaggio diretto e provocatorio, volto a mettere in discussione le dinamiche del patriarcato e gli stereotipi legati all’identità maschile. Un approccio che punta a stimolare il confronto e a spingere il pubblico fuori dalla propria zona di comfort.

Al centro dell’incontro, l’analisi della cosiddetta mascolinità tossica: un insieme di modelli culturali che impongono rigidità emotiva e prestazioni costanti, contribuendo a creare relazioni disfunzionali e a limitare la libertà individuale. Lo sguardo proposto sarà anche quello di un femminismo declinato al maschile, inteso non come contrapposizione, ma come strumento di liberazione e consapevolezza.

Moderato da Elena Revello, l’appuntamento si propone come un percorso tra vulnerabilità, empatia e nuove narrazioni, per superare l’idea tradizionale dell’uomo “che non deve chiedere mai” e aprire a modelli più autentici e inclusivi.

L’evento è a ingresso libero con offerta volontaria: il ricavato sarà devoluto all’associazione torinese “Maschile Plurale”, impegnata in progetti di riflessione e cambiamento sui temi delle identità e delle relazioni.