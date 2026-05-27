Bra, “Famiglie in Festa” si unisce al Baile Festival: una domenica tra sport, giovani e condivisione

Torna a Bra “Famiglie in Festa”, appuntamento inserito nel calendario di “Famiglia sei Granda” del Forum provinciale delle associazioni familiari, che nel 2026 si presenta con una veste rinnovata. L’iniziativa, infatti, si svolgerà all’interno de “Il Baile Festival”, la manifestazione in programma dal 5 al 7 giugno in piazza Giolitti, tra musica, sport e momenti di aggregazione.

Il festival, completamente gratuito e rivolto in particolare ai giovani, proporrà per tutto il fine settimana street food, area ristoro coperta, tornei, spettacoli e ospiti. In questo contesto si inseriscono gli appuntamenti di domenica 7 giugno dedicati alle famiglie.

La giornata si aprirà alle 9 con la partenza della tradizionale “Bici in città”, pedalata organizzata dalla Uisp lungo un percorso di circa 15 chilometri tra vie urbane ed extraurbane, pensato per essere accessibile a tutti.

Nel pomeriggio piazza Giolitti si animerà con numerose attività. Tra queste, la presenza del centro culturale itinerante “Questo non è un autobus”, progetto di Sciara Progetti ospitato su un autobus a due piani, che offrirà uno spazio di ascolto e confronto per giovani tra i 15 e i 30 anni sul tema della violenza di genere.

Spazio anche alla partecipazione giovanile con la presentazione di “#WeGiovani”, il festival promosso dalla Consulta giovanile di Bra per dare voce alle nuove generazioni attraverso momenti di dialogo e protagonismo.

Non mancheranno le attività ludiche e laboratoriali: giochi da tavolo e tornei di scacchi e dama a cura dell’associazione “L’Ordine della Rocca” e dell’A.s.d. “Il Posto degli scacchi”, oltre al laboratorio per la realizzazione del “Tappeto della Pace” promosso dalla Consulta delle famiglie.

Durante l’evento saranno inoltre attivi uno spazio allattamento a cura di Retemamma e lo stand del Centro Famiglie di Bra, dove sarà possibile ricevere informazioni e richiedere la Carta F6G.

Una giornata pensata per unire generazioni diverse all’insegna della partecipazione, della condivisione e del benessere collettivo, nel cuore della città.