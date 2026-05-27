"OFF - Outdoor Free Festival": la terza edizione prenderà il via venerdì 5 giugno [VIDEO]

La presentazione tenuta ieri presso l'ATL del Cuneese. A sinistra Gabriele Pascon di Mondolé Experience, il presidente Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime Armando Erbì, il vicepresidente ATL del Cuneese Mariano Occelli, la presidente ATL del Cuneese Gabriella Giordano, il consigliere dell'Unione Montana Mondolé e assessore alle Manifestazioni del Comune di Villanova Mondovì Giacomo Vinai, la runner e testimonial di Visitcuneese Alice Minetti, la direttrice ATL del Cuneese Daniela Salvestrin

Pronta al via la terza edizione di OFF - Outdoor Free Festival, l'iniziativa ideata e organizzata dall'Unione Montana Mondolé dedicata alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio attraverso la pratica di attività sportive all'aperto.

L'evento mira ad avvicinare il pubblico allo sport attraverso l'ausilio di figure sportive professionali, con diversi livelli di difficoltà: base, medio ed esperto. Ciò permetterà a tutti – dai neofiti ai professionisti – di vivere l'outdoor nel modo più consono alle proprie capacità e aspettative, testando magari anche nuove discipline: e-bike, mtb, trekking, arrampicata, equitazione, esperienze di volo, yoga e biathlon.

"Elemento fondamentale della rassegna – ha spiegato Giacomo Vinai, consigliere dell'Unione Montana Mondolé – è l'accessibilità. Tutte le attività saranno gratuite, previa prenotazione, perché crediamo che sia fondamentale permettere a tutti l'approccio allo sport e al benessere. Proporremo inoltre attività specifiche per famiglie con bambini e per persone con disabilità, garantendo divertimento e sicurezza".

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"Un territorio che si muove con un obiettivo comune": così Giacomo Vinai ha descritto il sentimento che anima i Comuni coinvolti in questo festival diffuso nelle località di Chiusa di Pesio, Frabosa Sottana, Frabosa Soprana, Pianfei, Roccaforte Mondovì e Villanova Mondovì. Il Villaggio sarà allestito nella piazza centrale di Roccaforte Mondovì con attività statiche (gimcana bici, biathlon laser, delta 3D, slack line), area food e spettacoli, mentre il resto delle attività si svilupperà nei territori dei sei Comuni.

Tra gli ospiti d'eccezione, nell'area spettacoli, ci sarà Nicolò Guarrera "Pieroad", che ha percorso 36.000 km e consumato 24 paia di scarpe per completare il giro del mondo a piedi. E ancora: il campione di BMX Alessandro Barbero e Lorenzo Barone, che presenterà la sua avventura attraverso il deserto, l'Atlantico, l'Amazzonia e le Ande.

Tra le attività per agonisti spicca il MUT - Mondolé Experience, presentato in conferenza stampa dall'organizzatore Gabriele Pascon: "Si tratta di una gara che attraversa la storia e la natura del nostro territorio, percorrendo i sentieri della Valle Ellero, con partenza e arrivo a Roccaforte Mondovì. Un percorso nuovo che saprà senz'altro meravigliare i nostri numerosi iscritti".

"Mi complimento con Giacomo Vinai, con le Amministrazioni coinvolte, con tutti gli organizzatori e le guide che saranno protagoniste di questa rassegna", ha dichiarato la presidente dell'ATL del Cuneese, Gabriella Giordano. "Manifestazioni come queste sposano appieno lo spirito di collaborazione e di sinergia territoriale che l'ATL promuove, e aprono le porte a nuovi visitatori, offrendo la possibilità davvero unica di scoprire le nostre bellezze attraverso la pratica di attività sportive nuove e immersive".