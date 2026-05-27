Cuneo laboratorio per misurare il valore della cultura

Qual è il reale impatto della cultura sulla qualità della vita di un territorio? E come è possibile misurarne il valore sociale, economico e ambientale? Sono le domande al centro del progetto “Il valore della cultura. Il bilancio di sostenibilità degli interventi culturali nei territori”, promosso da Hangar Piemonte con il supporto di Fondazione Compagnia di San Paolo e dell’Assessorato alla Cultura e Commercio della Regione Piemonte.

Martedì 26 maggio, negli spazi di Open Baladin a Cuneo, si è svolto il terzo laboratorio territoriale del percorso sperimentale, che coinvolge i Comuni di Cuneo e Venaria Reale come realtà pilota. L’obiettivo è costruire un modello innovativo di misurazione, valutazione e rendicontazione delle politiche culturali, replicabile su scala regionale.

L’incontro ha rappresentato una tappa centrale del progetto, con il coinvolgimento diretto degli stakeholder locali: enti pubblici, associazioni, operatori culturali e realtà del terzo settore si sono confrontati sugli strumenti elaborati, contribuendo a verificarne l’efficacia e l’applicabilità.

"Il percorso che il Comune di Cuneo sta portando avanti insieme a diverse realtà del territorio rappresenta un esempio concreto di crescita attraverso il dialogo e la collaborazione -, sottolinea l’assessora Cristina Clerico. - L’ascolto degli stakeholder è fondamentale per costruire progettualità realmente efficaci e sostenibili".

Il progetto nasce dall’esperienza maturata da Hangar Piemonte nel campo della valutazione delle politiche culturali e si propone come una delle sperimentazioni più avanzate a livello regionale sul rapporto tra cultura, sostenibilità e sviluppo.

"Il Piemonte si conferma un laboratorio d’avanguardia – evidenzia l’assessore regionale Marina Chiarelli –. La cultura non è più solo un costo, ma un investimento strategico capace di generare sviluppo. Questo modello offrirà strumenti concreti per misurare il suo impatto reale sui territori".

Hangar Piemonte, attivo dal 2022 come agenzia pubblica per le trasformazioni culturali, accompagna enti e comunità nello sviluppo di pratiche innovative, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della cultura come leva di crescita e coesione sociale.



