Sommariva Perno, api e biodiversità al centro della lezione di Silvia Gullino per il progetto Cocoon

Sono operosissime, vivono nell’alveare e sono indispensabili anche per l’uomo: ormai lo sanno anche i bambini che delle api non si può fare a meno. Questo il tema della lezione tenuta dalla giornalista braidese Silvia Gullino martedì 26 maggio per il progetto Cocoon, a Sommariva Perno.

Piccoli insetti dotati di un potere straordinario, le api, oltre a produrre mieli dalle mille virtù, sono fondamentali per la biodiversità. Basti pensare che sono responsabili di circa il 70% dell’impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta e garantiscono circa il 35% della produzione globale di cibo.

Tuttavia, c’è una grande moria di api e le cause sono da ricercare nell’agricoltura intensiva, nell’uso di pesticidi, ma anche nell’inquinamento atmosferico e nelle temperature sempre più elevate che portano ad un anticipo delle fioriture.

Quindi, dobbiamo avere cura delle api e della loro sopravvivenza perché, come ci ricorda anche la Giornata mondiale delle api che si celebra ogni anno il 20 maggio, le api sono sempre meno e sono in pericolo estinzione.

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