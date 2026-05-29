sabato 30 maggio
Edoardo Calandra rivive e Murello con il Festival del Romanzo Storico a lui dedicato
Murello: dal 5 al 7 giugno nasce il Festival del Romanzo Storico
Leggi le ultime di: Eventi
 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 29 maggio 2026, 16:45

La Prefettura apre le porte alla storia con la mostra “1946-2026” sui Presidenti in visita a Cuneo

Fotografie e ricordi nei saloni e nel cortile per celebrare gli 80 anni della Repubblica,. Inaugurazione il 5 giugno

La visita del presidente Giorgio Napolitano a Cuneo

La visita del presidente Giorgio Napolitano a Cuneo

La Prefettura di Cuneo propone una mostra fotografica dal titolo “1946-2026 – 80 anni della Repubblica. I volti dei suoi Presidenti in visita a Cuneo”, che ripercorre otto decenni di storia repubblicana attraverso le immagini dei Capo dello Stato ritratti durante le loro visite nel territorio provinciale. 

L’esposizione si svilupperà nel cortile d’ingresso della Prefettura, offrendo al pubblico una sequenza di fotografie d’epoca e prime pagine che scandiscono i momenti salienti della memoria collettiva.

L’inaugurazione è in programma il 5 giugno alle ore 17 nello Spazio Incontri della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in via Roma 15, seguita dagli interventi istituzionali e da un contributo storico-analitico sul ruolo del Presidente della Repubblica nella nostra Costituzione. 

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium