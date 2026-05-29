Boves, torna domenica 21 giugno Note in Bisalta

Torna domenica 21 giugno, alle ore 12, “Note in Bisalta”, il grande concerto ad alta quota al Colle della Bercia, sopra san Giacomo di Boves.

Una seconda edizione molto attesa che vedrà protagonisti i Cafè Express, artisti poliedrici, nati per essere al passo con i nostri tempi che proporranno musiche da tutto il mondo!

La passeggiata è di circa 60 minuti con parcheggio a San Giacomo. Per chi, per motivi di salute, non se la sentisse di percorrere l’intero percorso sarà possibile usufruire di una navetta con partenza in piazza a Castellar che li porterà fino a Tetto Filibert Soprano, dimezzando di fatto la passeggiata. Da Tetto Filibert Soprano infatti ci sarà ancora una passeggiata di mezz’ora su terreno non asfaltato.

Si consiglia di portare un plaid e indossare un abbigliamento adatto a camminare in montagna.

I vari componenti del gruppo hanno collaborato con i nomi più significativi del panorama musicale pop, jazz e classico, da Antonello Venditti, Claudio Baglioni, Gian Maria Testa, Michel Petrucciani, Andrea Bocelli, Zucchero, collaborano assiduamente con l'Ente Arena di Verona, l'Orchestra sinfonica della RAI, il Regio di Parma, il Bruni di Cuneo, la filarmonica di Torino e tanti altri.

L’obiettivo è stato quello di unire le competenze musicali derivanti da una formazione classica alla pratica di un genere basato su una tradizione prevalentemente popolare, con l’intenzione di approfondire lo studio della storia e dei vari stili musicali. A fronte di queste competenze, il gruppo si occupa di reperire il materiale musicale e di curare gli arrangiamenti i brani sono di estrazione popolare e fanno parte di un viaggio musicale che si snoda per tutto il pianeta, tutti brani sono interpretati in modo raffinato e virtuosistico.