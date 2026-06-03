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I volontari insieme al sindaco
Mondovì, i volontari della Protezione Civile ANA ripuliscono l'area del cimitero di Gratteria
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Attualità | 03 giugno 2026, 11:12

Mondovì, i volontari della Protezione Civile ANA ripuliscono l'area del cimitero di Gratteria

L'intervento nel pomeriggio di sabato 30 maggio

I volontari insieme al sindaco

I volontari insieme al sindaco

Un intervento richiesto da tempo e particolarmente sentito dal Consiglio frazionale, quello che si è svolto, lo scorso sabato 30 maggio, a Gratteria. 

Grazie ai volontari della Protezione Civile ANA di Mondovì è stata ripulita tutta la zona verde attorno al cimitero locale. 

L'intervento, reso particolarmente complesso a causa della fitta vegetazione che infestava la zona, si è svolto in collaborazione con il Comune di Mondovì e il Comando di Polizia Locale.

I volontari, abilitati all’uso di decespugliatori e motoseghe, secondo la vigente normativa hanno ripulito l'area, con l'aiuto dei volontari della frazione, che hanno restituito la fruibilità e decoro alla zona. 

Il sindaco, Luca Robaldo, è andato in loco a ringraziare gli intervenuti, dal Comune e dalla frazione si ringraziano sentitamente i Volontari PC ANA (Domenico Bongiovanni, Paolo Durando, Renzo Ferrero, Guido Francone, Giovanni Giordana, Massimo Viglione, Roberto Volume, coordinati da Roberto Turco) e i frazionisti (Giusy Dadone, Silvio Toscano, Ivo Bruno, Aldo Aimo e Monica Bongiovanni del Consiglio Frazionale e Ezio Rossi volontario).

Si ringrazia anche la ditta Proteo per il ritiro degli sfalci-ramaglie e successivo smaltimento.

Arianna Pronestì

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