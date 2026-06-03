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Attualità | 03 giugno 2026, 10:36

Oggi a Villanova l'ultimo saluto a Tiziana Bruno, ex titolare del negozio di abbigliamento in via degli Eula

Si è spenta all'età di 70 a Pietra Ligure, dove si trovava in vacanza. Domenica 7 giugno alle 18.30, nella parrocchia di San Lorenzo, la messa di settima

Tiziana Bruno, 70 anni

Tiziana Bruno, 70 anni

Profondo cordoglio a Villanova Mondovì per la scomparsa improvvisa di Tiziana Bruno, che si è spenta all’età di 70 anni, lo scorso 30 maggio, a Pietra Ligure, dove si trovava in vacanza.

Storica commerciante, accoglieva sempre con il sorriso i suoi clienti nel negozio di abbigliamento in via degli Eula, di fronte al negozio di cornici Cappellino, che il marito Mario ha gestito fino alla pensione.

I funerali si sono svolti questa mattina, mercoledì 3 giugno, nella parrocchia di San Lorenzo.

Lascia il marito Mario, i figli Daniele e Marcella, docente del liceo Vasco Beccaria Govone, con Valeria e la cognata Marina.

La famiglia chiede che eventuali donazioni siano destinate all’associazione “Una zampa per la vita”.

Domenica 7 giugno alle 18.30, sempre in parrocchia a Villanova, sarà celebrata la messa di settima, mentre la trigesima sarà domenica 28 giugno, sempre alle 18.30.

Arianna Pronestì

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