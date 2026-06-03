Oggi a Villanova l'ultimo saluto a Tiziana Bruno, ex titolare del negozio di abbigliamento in via degli Eula

Profondo cordoglio a Villanova Mondovì per la scomparsa improvvisa di Tiziana Bruno, che si è spenta all’età di 70 anni, lo scorso 30 maggio, a Pietra Ligure, dove si trovava in vacanza.
Storica commerciante, accoglieva sempre con il sorriso i suoi clienti nel negozio di abbigliamento in via degli Eula, di fronte al negozio di cornici Cappellino, che il marito Mario ha gestito fino alla pensione.
I funerali si sono svolti questa mattina, mercoledì 3 giugno, nella parrocchia di San Lorenzo.
Lascia il marito Mario, i figli Daniele e Marcella, docente del liceo Vasco Beccaria Govone, con Valeria e la cognata Marina.
La famiglia chiede che eventuali donazioni siano destinate all’associazione “Una zampa per la vita”.
Domenica 7 giugno alle 18.30, sempre in parrocchia a Villanova, sarà celebrata la messa di settima, mentre la trigesima sarà domenica 28 giugno, sempre alle 18.30.