Dieci nuove radio ricetrasmittenti per la Protezione civile di Moretta

Dieci nuove radio ricetrasmittenti sono entrate a far parte della dotazione del gruppo comunale di Protezione civile di Moretta. Le apparecchiature sono state acquistate dal Comune di Moretta grazie anche al contributo del Lions Club Scarnafigi Piana del Varaita, che ha sostenuto l'iniziativa contribuendo al potenziamento degli strumenti a disposizione dei volontari.

La consegna è avvenuta nella mattinata di lunedì presso il municipio di Moretta. A consegnare ufficialmente le nuove dotazioni è stato il sindaco Gianni Gatti, che ha incontrato i volontari del gruppo comunale guidati dal capogruppo Ignazio Nocilla.

Il gruppo di Protezione civile disponeva già di materiale radio per le attività operative, ma l’esigenza di implementare e aggiornare le attrezzature si è resa necessaria per garantire comunicazioni ancora più efficaci e affidabili durante gli interventi di emergenza e nelle attività di monitoraggio del territorio.

Le nuove ricetrasmittenti consentiranno infatti di migliorare il coordinamento tra i volontari e di assicurare una maggiore efficienza nelle situazioni che richiedono rapidità di intervento e continuità nelle comunicazioni, aspetti fondamentali per chi opera al servizio della comunità.

«La Protezione civile rappresenta una risorsa preziosa per il nostro territorio e per la sicurezza dei cittadini - sottolinea il sindaco Gatti -. Investire nella formazione e nelle attrezzature dei volontari significa mettere il gruppo nelle migliori condizioni possibili per affrontare le emergenze. Ringrazio il Lions Club Scarnafigi - Piana del Varaita per il contributo offerto e tutti i volontari che, con grande disponibilità e spirito di servizio, dedicano il loro tempo alla comunità».

L’amministrazione comunale conferma così la propria attenzione nei confronti del gruppo di Protezione civile, realtà che svolge un ruolo fondamentale sia nelle emergenze sia nelle numerose attività di supporto alla cittadinanza e alle iniziative del territorio.