Sentita e partecipata cerimonia per San Teobaldo a Vicoforte

Si è svolta domenica 31 maggio la tradizionale Festa patronale di San Teobaldo, patrono di Vicoforte dal 1966, con la Santa Messa celebrata da Don Candido Borsarelli nella Chiesa Parrocchiale di San Donato alla quale ha fatto seguito il corteo verso la Cappella e la piazza intitolate al Santo.

Qui si è svolta la cerimonia civile ed il Sindaco Gasco ha ricordato l’importanza della ricorrenza che celebra anche l’unione del paese nel nome del Santo Patrono con il tradizionale dono alle Parrocchie Vicesi, rappresentato dai “barilotti di vino per le Sante messe”.

Due momenti particolari hanno poi caratterizzato la cerimonia. Il primo è stato il riconoscimento, con una pergamena ed un omaggio personalizzato, consegnato al Parroco Don Candido Borsarelli per ricordare i suoi 50 anni di ordinazione sacerdotale; il Sindaco nel ringraziarlo per il servizio svolto ha anche ricordato i suoi quindici anni di servizio come Parroco della comunità Vicese dopo aver operato per tanti anni anche a servizio della Basilica del Santuario e di Casa Regina Montis Regalis.

Il secondo è stato la consegna di una targa di ringraziamento agli studenti della classe V della scuola primaria ed al plesso scolastico di Vicoforte per l’importante successo conseguito nel concorso “Eureka! Funziona!” promosso da Confindustria Cuneo dove ben tre manufatti hanno conquistato i primi tre premi ed un quarto ha ricevuto un premio speciale. Le opere frutto dell’impegno di tutti gli studenti e delle loro insegnanti, alcune presenti, sono state esposte e la targa è stata consegnata agli studenti che poi hanno presentato i lavori svolti, uno dei quali è stato anche premiato in un analogo concorso nazionale la cui cerimonia si è svolta a Bormio,

Prima dell’aperitivo offerto dalla ProVicoforte il Sindaco ha dato appuntamento al giorno successivo per il pellegrinaggio ad Alba per onorare la tomba di San Teobaldo, compatrono della città.

"Teobaldo Roggeri, nato a Vicoforte, si era trasferito ad Alba dove visse ed operò sino ad essere elevato alla gloria degli altari diventando Santo e poi compatrono della Città - spiega il sindaco, Gian Pietro Gasco -. Con deliberazione del 29 maggio 1965 il Consiglio Comunale aveva perorato la richiesta di nominare San Teobaldo patrono di Vicoforte ed il 28 maggio 1966, con decreto della Sacra Congregazione dei Riti di Roma, venne approvata la nomina.

Sin dal 1711 si erano susseguiti periodici pellegrinaggi dei Vicesi alla tomba del Santo ad Alba, l’ultimo dei quali nel 2011 in occasione del trecentesimo anniversario del primo pellegrinaggio.

Credo che ricordare e rinsaldare il legame con la Città di Alba, in nome del comune Santo Patrono, sia doveroso e che occorra anche che la tradizione prosegua".