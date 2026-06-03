I Bersaglieri della “Granda” presenti al 73° raduno nazionale di Lignano Sabbiadoro

Si è svolto nei giorni scorsi, dal 27 al 31 maggio, il 73° raduno nazionale dei Bersaglieri a Lignano Sabbiadoro e, come ogni anno, erano numerosi i fanti piumati provenienti dalla provincia di Cuneo.

Quelle appena trascorse sono state giornate intense in cui la tradizione, la musica delle fanfare, le sfilate e i momenti commemorativi si sono intrecciati in un grande abbraccio di memoria e partecipazione. La splendida cornice di Lignano Sabbiadoro ha accolto migliaia di Bersaglieri provenienti da tutta Italia e non solo, insieme a cittadini, turisti e simpatizzanti.

L’edizione 2026 ha assunto un valore speciale: è stata infatti dedicata al cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli (1976), in ricordo dell’instancabile impegno con cui i fanti piumati portarono soccorso alle popolazioni colpite dal sisma.

A pochi anni dall’edizione cuneese, il ricordo è più vivo che mai: era il 2022 quando Cuneo ospitò il 69° raduno nazionale. A coronare quell'evento ci fu il primo, storico passaggio delle Frecce Tricolori nel cielo della “Granda”. Migliaia di Bersaglieri sfilarono tra Piazza Galimberti e Corso Nizza, invadendo la città e portando in alto il tricolore.

Appuntamento, dunque, al prossimo anno: dal 20 al 23 maggio 2027 sarà protagonista Vigevano, con una delegazione pavese che nei giorni scorsi ha ricevuto la cosiddetta “stecca”, ovvero il tradizionale testimone che sancisce il passaggio di consegne dalla città uscente alla futura sede.